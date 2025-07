Temptation Island 2025 debutta tra lacrime e accuse: una coppia si dice addio prima della prima puntata. Inizio col botto!

Manca davvero pochissimo all’inizio di Temptation Island 2025, si può dire ormai che è questione di ore. Appena dopo la chiusura de l’Isola dei Famosi 2025, il 3 luglio si passa a un’altro reality a sfondo marittimo, con una format totalmente diverso. Le coppie si troveranno a mettere in discussione la loro relazione spesso caratterizzata da tradimenti e incomprensioni irrisolvibili. E se qualcuno ha già beccato chi sono le coppie fake di quest’anno, non mancano gli appassionati pronti ad immergersi in toto in questa nuova avventura di Canale 5.

Temptation Island 2025 è ‘figlio’ di Maria De Filippi, prodotto dalla Fascino e ideato proprio dalla stessa queen Mary. Si tratta di un programma che di anno in anno riesce a collezionare numeri sempre più alti in termini di share, una sorta di garanzia per Mediaset che sta vivendo invece un vero e proprio flop di ascolti cn gli ultimi show. Tempo fa, Raffaella Mannoia (autrice del reality) aveva raccontato che il punto di forza di Temptation è proprio il fatto che i concorrenti sono sempre sè stessi. Del resto, c’è un grande lavoro da parte degli autori, capaci di trasformare il programma in una sorta di soap estremamente godibile.

“Temptation è un programma estivo, leggero“, aveva spiegato Raffaella Mennoia. Le persone da casa riescono ad identificarsi nei protagonisti, a scoprire o sospettare tradimenti di coppia e diventare in qualche modo loro stessi parte integrante del reality. Ad attirare gli ascolti è poi il modo in cui è strutturato Temptation Island 2025, con i video di Filippo Bisciglia, sempre pronto a mostrare le clip più dolorose a fidanzati e fidanzate, fino a condurli poi al falò finale. Abbiamo dunque un momento di scompiglio e la relativa risoluzione con una sorta di “scelta”, esattamente come succede per Uomini e Donne”.

In base alle anticipazioni di Temptation Island 2025 si parla già di coppie scoppiate prima di iniziare e relative finzioni per escogitare colpi di scena uno dopo l’altro. Pare che Lucia e Rosario abbiano infatti inventato una crisi e a questo punto anche una relazione pur di far parte del programma e ottenere un po’ di visibilità. Anche se siamo ancora nel mondo dei rumor, sui social non si parla d’altro se non delle menzogne di alcune coppie che durante i casting avrebbero calcato un po’ la mano raccontando della loro vita.