Olimpiadi di Parigi 2024 chiuse, il testimone passa a Los Angeles

Si sono chiuse ufficialmente ieri le Olimpiadi di Parigi 2024 dopo due settimane di programmazione e sport, con risultati da sogno per l’Italia, che ha concluso i Giochi Olimpici con lo storico trionfo della Nazionale di Pallavolo femminile. Uno storico oro portato a casa dall’Italia guidata da Julio Velasco ha battuto gli Stati Uniti con un netto 3 – 0 ribadendo la sua netta superiorità già vista nel risultato maturato contro la Turchia, gli azzurri chiudono le Olimpiadi di Parigi 2024 con 40 medaglie totali come nella precedente edizione di Tokio, ma con 12 ori, due in più rispetto alla versione giapponese dei Giochi.

Medaglie arrivare per gli azzurri in molti sport diversi, che disegnano un paese che non vuole rimanere indietro nonostante l’ingresso di molte realtà nazionali in varie discipline, basti pensare al sorprendente exploit dell’Olanda. Nella classifica generale delle Olimpiadi l’Italia si è piazzata al nono posto, mentre la prima piazza è andata alla Cina che ha conquistato 40 ori anche se per il totale delle medaglie vinte la prima nazione sono gli USA con 125, 39 delle quali da primo posto. E durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024 il testimone è andato a Los Angeles 2028, che ospiterà la rassegna tra quattro anni.

Olimpiadi di Parigi 2024 chiuso, cosa è accaduto durante le cerimonia finale

Proprio come per l’inaugurazione di oltre due settimane fa, i Giochi hanno regalato uno spettacolo finale con i controfiocchi alla presenza di grandissimi ospiti che hanno onorato una rassegna sportiva capace di incollare milioni di italiani al piccolo schermo.

A dichiarare chiuse le Olimpiadi di Parigi 2024 è stato Thomas Bach, presidente del comitato olimpico internazionale, mentre a spegnere la fiaccola olimpica è stato il campione di nuoto francese Leon Marchand, portando lo sport in una nuova era, quella di preparazione ai Giochi del 2028 a Los Angeles.

