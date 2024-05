Chiusura anticipata delL’Isola dei famosi 2024 a causa del flop di ascolti TV?/ La verità sulla finale

L’Isola dei famosi 2024 chiude i battenti in anticipo? L’anticipazione di Gabriele Parpiglia via social

Stando alla voce di gossip bomba lanciata a mezzo social da Gabriele Parpiglia, in particolare, la messa in onda della puntata finale dell’Isola dei Famosi 2024 sarebbe salva, prevista cioé a inizio giugno quindi senza variazioni come si é ipotizzato in questi giorni per via dei dati di ascolti TV in netto calo. Con la decima puntata dello scorso mercoledì L’isola dei famosi 2024 ha registrato un notevole dato di decrescita in termini di audience TV segnando il dato Auditel in negativo del solo 12% di stare e un decremento in ascolti di un milione di spettatori con l’otto percento di share in media in meno nel periodo delle prime dieci puntate.

Insomma la diciottesima edizione in corso dell’Isola dei famosi 2024 condotta da Vladimir Luxuria sembra non soddisfare molto le aspettative del pubblico fedele alle reti Mediaset con il calo di ascolti che evidentemente vuole bocciare la nuova scelta artistica a partire dalla conduzione e la scelta dell’inviata Elenoire Casalegno e degli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganell.

Al di là dei dati in calo, intanto, Gabriele Parpiglia assicura a mezzo social che la data per la messa in onda della puntata finale di L’isola dei famosi 2024 resta invariata. É cioé prevista per la giornata di domenica 9 giugno 2024. Questo, chiaramente, salvo cambiamenti repentini imprevisti e/o last minute che potrebbero subentrare nel corso dei rinnovati palinsesti TV e streaming Mediaset.

#Isola finale domenica 9 giugno . Ufficiale. — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) May 24, 2024













