Chiusura anticipata per l’Isola dei Famosi 2024?/ “Ecco perché potrebbe finire prima”: l’indiscrezione

Non è iniziata nel migliore dei modi l’Isola dei Famosi 2024 e non sembra riprendersi col passare delle settimane. Dopo l’emozione per l’esordio e per tutte le novità che questa edizione portava con sé, una serie di avvenimenti hanno messo in difficoltà Vladimir Luxuria e il programma stesso. Prima gli incidenti ed infortuni che hanno colpito alcuni naufraghi, poi l’arrivo del Covid, poi ancora i continui ritiri e il caso Francesco Benigno: L’Isola dei Famosi 2024 è stata messa alla prova sin dalle prime puntate e potrebbe non arrivare fino alla fine.

È questa l’indiscrezione che circola ormai da qualche tempo e che potrebbe trovare conferma qualora sorgessero nuovi intoppi in Honduras. Un’indiscrezione sottolineata nelle ultime ore dall’esperta di gossip Deianira Marzano, secondo la quale la chiusura anticipata di questa edizione non è cosa impossibile.

Isola dei Famosi 2024 e la possibile chiusura anticipata: il web critica il cast

Intanto, dopo un inizio con tanto di doppia programmazione, le cose sono cambiate: basta puntate il lunedì e giovedì, che rimane al momento solo a inizio settimana. Al momento le puntate complessive di questa edizione de L’Isola dei Famosi saranno meno di 15, visto che pare impossibile al momento pensare al ritorno del doppio appuntamento. Stando a quanto esprime il pubblico attraverso i social, a non conquistare è il cast. Salvo pochi volti noti, che si sono distinti in queste prime puntate, nessuno spicca per dinamiche o personalità. I pochi che sembravano movimentare l’Isola, si sono ritirati (nelle ultime ore anche Daniele Radini tedeschi ha abbandonato il programma). Di questo passo, la chiusura anticipata dell’Isola dei Famosi 2024 pare sempre più probabile.











