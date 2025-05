L’Isola dei Famosi 2025 sta vivendo grosse difficoltà. L’edizione, partita con le migliori premesse, è a rischio chiusura a causa di una sfilza di ritiri molto importanti e pesanti, arrivati nel giro di pochissimi giorni. Ultima a lasciare è stata Antonella Mosetti, ritiro arrivato in seguito all’addio di Nunzio Stancampiano, Camila Giorgi e Spadino. Tuttavia, pare che i problemi non siano finiti qui.

Stando alle ultime indiscrezioni, altri due concorrenti sarebbero in procinto di abbandonare il reality. È l’esperta di gossip Deianira Marzano a lanciare la bomba secondo la quale la produzione del programma sarebbe in un momento di forte tensione: “Dall’Isola dei Famosi arriva l’ennesimo colpo di scena: – scrive l’esperta – altri due concorrenti starebbero pensando seriamente di abbandonare. La situazione è così tesa che in produzione, ormai, si inizia a parlare di una possibile chiusura anticipata.”

Isola dei Famosi 2025, chiusura anticipata per il reality a causa di nuovi ritiri?

A peggiorare la situazione, già dunque in bilico, sarebbe anche l’umore degli altri naufraghi ancora in gara: “Il clima è pesante, i naufraghi sono allo stremo e la sensazione è che la resa dei conti sia vicina”, si legge ancora nell’indiscrezione. Una situazione difficile, che starebbe dunque mettendo a rischio il proseguimento di quest’avventura televisiva, che potrebbe interrompersi prima del previsto. L’Isola 2025 è, d’altronde, solo agli inizi: mercoledì andrà in onda la quarta puntata di questa, finora, sfortunata edizione, e solo dopo questa, e rispetto a quanto accadrà, potremo comprendere le reali decisioni per il futuro del reality. Anche perché sono al momento previsti nuovi arrivi in Honduras, che serviranno a rimpolpare il cast dopo i numerosi ritiri.