Chiusura attività per ferie/ Il Fisco vuol “sapere le date” per le vacanze (29 luglio 2023)

Secondo un’ultima relazione tecnica, la chiusura dell’attività per ferie dovrebbe essere comunicata all’Agenzia delle Entrate. Dato che questa notifica sembra alquanto invadente e priva di logica, siamo andati a fondo alla vicenda per comprenderne – laddove possibile – i dettagli.

Al momento non esiste alcuna Legge che imponga all’imprenditore di essere “in diritto” di dover comunicare all’Ade la chiusura per ferie. Eppure, l’ultima relazione tecnica prevedrebbe di saperlo per assicurarsi che il registro telematico non invii dati per dei “motivi di giusta causa“.

Affitti troppo alti/ Nuovo sostegno per pagare molto meno, dove? (29 luglio 2023)

Chiusura attività per ferie: perché comunicarlo al fisco?

Poco importa se la chiusura dell’attività per ferie includa i giorni di festa del 2023 o qualsiasi altra motivazione, quello che il fisco vorrebbe è sapere quando l’esercente si assenta dal suo negozio per comprendere che la trasmissione dati del registro elettronico sia inattivo per giusta causa.

Commissioni pagamento POS/ Raggiunto l'accordo: taglio su importi minori di 30€ (29 luglio 2023)

In poche parole, conoscendo anticipatamente i giorni di chiusura per ferie, l’Ade metterebbe in funzione nel registro telematico il “codice d’errore 608” che equivale alla dicitura “fuori servizio”, da utilizzare durante l’intero periodo di inattività.

La comunicazione però, dovrebbe essere spedita solo se la chiusura del negozio sia superiore ai 12 giorni. Come detto anticipatamente, non esiste nessun obbligo preventivo da parte dell’esercente, ma tale onere si configura se oltrepassati i dodici giorni di inattività di trasmissione dati, l’Ade chiederebbe informazioni sul perché il registratore telematico non risulti attivo.

Certificazione unica 2023/ Cos'altro serve presentare per ottenerla (29 luglio)

L’esercente poi, dovrà rispondere obbligatoriamente alla PEC specificando la possibile motivazione di assenza: chiusura per ferie, per periodo stagionale, per malattia o tutto ciò che sia plausibile.

Comunicazione chiusura negozio per ferie all’Agenzia delle Entrate: modelli di registratori

Chiarito il fatto che la comunicazione della chiusura del negozio per ferie (o per altro) all’Agenzia delle entrate serve solo per capire il perché dell’inattività del registratore telematico, va detto che in base al modello di registratore telematico è possibile configurare un processo standardizzato.

Per i modelli approvati prima del giorno 30 giugno 2022, si può far richiesta per ottenere un aggiornamento del programma, adeguando il registratore alle nuove specifiche tecniche (contenute nella versione 11), cosicché lo stato “Fuori Servizio” sarà automatizzato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA