Oggi, venerdì 16 Maggio 2025, i mercati europei si muovono senza scossoni, con Piazza Affari in leggero rialzo. Il Ftse Mib, principale indice della Borsa Milano, avanza dello 0,3%, mentre la Borsa Italiana segue l’andamento generale del Vecchio Continente. Madrid è la migliore (+0,6%), seguita da Londra (+0,2%). Amsterdam sale dello 0,1%, Parigi e Francoforte sono stabili.

SPY FINANZA/ Lo sgarbo agli Usa che può costar caro all’India

L’euro rimane fermo a 1,12$, così come lo spread Btp-Bund (100 punti). Il petrolio sale (+0,6%), mentre l’oro subisce un ribasso (-1,5%). In Piazza Affari, bene Iveco (+4%) e Leonardo (+2,6%), Tim +2%. In ribasso MPS (-1,2%) e Buzzi (-1,3%).