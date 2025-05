Piazza Affari di Milano chiude in calo dell’1,2%, tra le peggiori borse europee, ma la perdita è dovuta all’effetto cedole, che hanno influenzato appunto l’andamento dei titoli. Per quanto la Borsa di Milano oggi sia scesa, l’andamento delle altre piazze europee è contrastato e in ogni caso le borse che hanno chiuso in territorio positivo non hanno superato il +0,3%. In Italia bene i titoli bancari. Le ultime notizie e le analisi su titoli e indici.

GEO-FINANZA & MERCATI/ I motivi per restare ottimisti (ma non troppo)