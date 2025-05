La Chiusura della Borsa di Milano oggi vede tra i titoli più vitali degli indici Leonardo che chiude con un +2,04% confermando anche a Piazza Affari il lungo periodo di euforia dell’industria bellica, vista l’azione sempre più convinta dei paesi cosiddetti Volenterosi, che al momento hanno essenzialmente l’effetto di galvanizzare i titoli di questo tipo di industria. 150 miliardi dell’accordo SAFE, fanno decisamente gola ai mercati. Bene anche Moncler, Pirelli e A2a, con rialzi tra il 2% e il 2,5%.

Monte Paschi di Siena paga la battaglia all’interno dell’ultima assemblea sull’amento di capitale al servizio dell’Ops du Mediobanca e lascia sul terreno l’1,29%. Exploit di Fincantieri che guadagna l’11,6%. Le Borse Europee chiudono la seduta in rialzo, e anche il Ftse Mib, dopo il calo tecnico di ieri, torna in terreno positivo.

Modesto rialzo degli indici per Francoforte, con un incremento dello 0,40%, tonica Londra che evidenzia un bel vantaggio dello 0,94%, e in luce Parigi, con un ampio progresso dello 0,75%. A Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato la giornata con un aumento dello 0,89%, a 40.522 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna lo 0,89% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 42.973 punti. Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+0,86%); sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia Star (+1,22%).