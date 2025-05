Chiusura per la Borsa valori di Milano che possiamo dire sostanzialmente invariata, con il Ftse Mib che guadagna in chiusura di giornata lo 0.07%. Piazza Affari come ieri ha premiato il settore della difesa, che beneficia della conferma del fondo SAFE per il riarmo e gode di ottima salute a causa della precaria situazione internazionale, con Leonardo che guadagna l’1,4% e Fincantieri che spunta un bel 3,28%. Lo spread BTP – Bund si riduce a 96 punti base.

SPY FINANZA/ Il favore che Moody's ha fatto alla Casa Bianca e a Wall Street