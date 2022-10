Chivasso, Giusy Arena uccisa con tre colpi di pistola/ Aveva ereditato cospicua somma

E’ un vero e proprio giallo la morte di Giusy Arena, una donna di 52 anni residente di Chivasso, trovata senza vita dopo essere stata raggiunta da tre colpi di pistola. Stando a quanto riferito dai colleghi di Virgilio, la vittima stava andando in bicicletta, e si trovava in quel di Pratoregio, in provincia di Chivasso, quando è stata appunto assassinata. Inizialmente, vedendo il corpo a terra vicino alla bici, i soccorritori avevano pensato ad un malore, ma solo in seguito sono stati notati i tre fori di proiettile e si è capito che bisognava trattare il caso come omicidio.

Giusy Arena è stata rinvenuta attorno alle ore 18:00 di mercoledì sera, 12 ottobre, e a notare il corpo senza vita della 52enne sarebbe stato un passante, che incuriosito si è avvicinato al cadavere nel sottopasso della ferrovia Torino-Milano, sulla strada che conduce a Pratoregio. Quando sono giunti gli uomini della scientifica, hanno subito esaminato la scena del crimine ed hanno evidenziato le ferite d’arma da fuoco e rinvenuto i tre bossoli, elementi che hanno appunto portato ad escludere la prima ipotesi del malore o di un incidente.

CHIVASSO, OMICIDIO GIUSY ARENA: AL VAGLIO DEGLI INQUIRENTI TELEFONO E TELECAMERE

Attualmente l’omicida risulta essere in fuga, è irrintracciabile, ma non è da escludere che si sia trattato di un omicidio per motivi economici visto che, stando a quanto riportato dal sito de Il Messaggero, sembra che la donna di Chivasso abbia ereditato una cospicua somma negli scorsi giorni, insieme al fratello Angelo, soldi che derivavano dalla madre, morta due anni fa.

Al momento nulla da escludere, e non sono fatte ipotesi sui possibili assassini, nel frattempo stanno proseguendo le indagini con i metodi ordinari, a cominciare dall’eventuale visualizzazione dei filmati delle telecamere presenti nella zona del crimine, nonché l’analisi dei tabulati telefonici del cellulare trovato addosso alla vittima. Difficile invece risalire a eventuali testimoni visto che il punto in cui è avvenuto l’omicidio non è affatto di passaggio e di transito.

