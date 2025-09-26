Durante l'allenamento di mercoledì Chivu attacca un tifoso per difendere il suo capitano Lautaro Martinez dalle critiche

La difesa di Chivu per Lautaro Martinez: “Siete dei milanisti!”

Nella giornata di mercoledì l’Inter si è trovato per una sessione di allenamento a porte chiuse a cui però sono stati invitati alcuni sponsor e membri di Inter club per assistere al lavoro in preparazione della sfida del weekend contro il Cagliari, sulla carta più che abbordabile ma che potrebbe regalare qualche sorpresa sgradita. Durante l’allenamento si è verificato uno spiacevole incidente che ha fatto arrabbiare Cristian Chivu con un tifoso nerazzurro che si è rivolto al suo capitano in maniera critica dopo averlo visto segnare un gol, cosa che dopo la prima uscita stagionale non gli è più riuscita.

Il tecnico rumeno ha reagito immediatamente difendendo il suo giocatore e gridando nei confronti dello spettatore ha richiesto più rispetto nei confronti di chi sta lavorando e mette sempre il massimo delle sue forze per riuscire a realizzare grandi cose con la maglia nerazzurra. Il tecnico rumeno ha poi continuato con una battuta nella quale invitava chiunque avesse questo tipo di atteggiamento ad andare a seguire a Milanello gli allenamenti della squadra avversaria, non essendo lo spirito che vuole vedere da parte dei supporter nerazzurri.

Le reazioni dei tifosi alle parole di Chivu e i possibili cambi in formazione

Le parole di Chivu hanno prima scatenato le risa da parte degli altri tifosi presenti ad Appiano Gentile e successivamente un grande applauso di supporto e di approvazione per il tecnico nerazzurro e per il loro capitano, cercando anche di incoraggiarlo per la partita in arrivo sabato. Lautaro a Cagliari dovrebbe tornare titolare dopo i problemi fisici e contro la sua vittima preferita in Serie A spera di sbloccarsi e tornare al gol per dimostrare di essere sempre il miglior attaccante del campionato e di non tirarsi mai indietro davanti alle difficoltà che in una stagione tutti possono avere.

In coppia con il Toro però potrebbe esserci un nuovo giocatore visto che martedì i nerazzurri saranno di nuovo in campo per la partita di Champions League nella quale sfideranno lo Slavia Praga a San Siro e dove dovranno riuscire a portare a casa i 3 punti, importati in vista delle sfide complicate contro le squadre delle prime fasce. Lo spazio di partner del capitano potrebbe quindi prenderlo Bonny che in questa stagione non è ancora partito come titolare ma che avendo caratteristiche simili a quelle di Marcus Thuram dovrebbe garantire lo stesso apporto per il capitano.