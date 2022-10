Chloe Facchini, chi è/ Chef transgender, Riccardo a Chloe: “Sono felice e orgogliosa”

Chi è Chloe Facchini: la storia della sua transizione

Chloe Facchini sarà ospiti di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno nella puntata di oggi, giovedì 20 ottobre. Chef transgender di Bologna, Chloe ha da poco pubblicato il suo libro “Donna” in cui racconta la sua storia, il percorso di transizione di Riccardo, chef e volto amato del mezzogiorno di Rai 1. Il suo percorso di transizione è iniziato nel 2017 dopo una storia durata undici anni: “Mi sono sempre sentita donna dentro ma per lungo tempo non sapevo cosa fosse la transessualità. Sono andata avanti per inerzia, mi oberavo di lavoro per non pensare a me stessa”, ha raccontato lo scorso anno a Radio Capital.

Neja (Agnese Cacciola), chi é la cantante di Restless?/ Dal Festivalbar all'Arena Suzuki: "No a GFVip"

Prima è iniziato il percorso psicologico e psichiatrico, poi nel 2019 le terapie ormonali. “Quando soffri di disforia di genere, fai fatica ad accettare l’immagine che il tuo corpo trasmette. Ora però vado avanti come un carro armato perché sono felice e orgogliosa. Non vedo limiti per una persona transessuale”, ha concluso la chef.

Giacomo Rossi Stuart, chi è il padre di Kim Rossi/ L'amore per la moglie Klara Muller e i loro quattro figli

Chloe Facchini: la carriera come chef e il successo in tv

Nata a Monte San Pietro in provincia di Bologna, Chloe Facchini ha sempre dimostrato una certa affinità con la cucina: “La passione per la cucina l’ho sempre avuta, sin da piccolina. Mia nonna è stata a farmi muovere i primi passi nel mondo della cucina”, ha raccontato a Serena Bortone. Ha frequentato l’istituto alberghiero e poi ha conseguito la laurea in lingue e letterature straniere.

A lanciarla in tv – quando ancora era Riccardo Facchini – è stata Antonella Clerici a “La prova del cuoco”, dov’è stato protagonista di decine di sfide ai fornelli anche durante le stagioni condotte da Elisa Isoardi. La Clerici l’ha voluto nuovamente al suo fianco in “È sempre Mezzogiorno”. Oltre alla TV, Chloe ha anche aperto il suo ristorante, l’Opificio Senzanome, proprio nella sua città natale.

Maurizio Siesto, fidanzato Chloe Facchini/ “Riesci a cogliere la mia anima”

© RIPRODUZIONE RISERVATA