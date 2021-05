Chloe Facchini: com’era quando era Riccardo/ Prima capelli corti e scuri: oggi…

Chloe Facchini è lo chef transgender che, dopo essersi fatta conoscere come Riccardo partecipando a La prova del cuoco, è tornata in tv come ospite di Antonella Clerici all’interno del programma “E’ sempre mezzogiorno”, in onda tutti i giorni su Raiuno. Chloe Fiacchini, nata Riccardo, ha raccontato la sua storia in un post su Instagram. “Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina. Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa ed ora mi sento pronta per fare l’ennesimo ed ultimo coming out con voi che mi avete seguito con affetto per anni alla Prova del Cuoco”, ha raccontato su Instagram pubblicando la foto insieme al compagno che vedete qui in alto. Oggi, Chloe Fiacchini sfoggia dei capelli biondi, un sorriso radioso e degli occhi luminosi, ma com’era Chloe quando era ancora Riccardo? Scorrendo tra le foto della sua galleria di Instagram è possibile vedere le immagini del passato.

Le foto di Chloe Fiacchini quando era ancora Riccardo

Prima di diventare Chloe, la chef Fiacchini era Riccardo. Al posto dei capelli biondi che sfoggia attualmente, aveva dei capelli corti e scuri. Il sorriso e gli occhi, tuttavia, spprigiovano la stessa voglia di vivere che ha attualmente la chef. Scorrendo tra le foto e i video che Chloe ha pubblicato su Instagram, il primo video in cui è ancora Riccardo risale allo scorso dicembre. Nel filmato, appare in tenuta chef con un’immagine ancora maschile. Oggi, invece, Chloe sfoggia l’immagine che ha sempre sognato. Felice del percorso fatto, la chef ha deciso di raccontare la sua storia anche ai microfoni di Serena Bortone, all’interno della puntata di “Oggi è un altro giorno” in onda oggi.

