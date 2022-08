Chloe Lattanzi, straziante addio alla mamma Olivia Newton-John/ “Ti ho perso…”

Chloe Lattanzi, il toccante addio alla mamma Olivia Newton-John

Quando le parole non bastano per esprimere un sentimento talvolta ci si affida alle immagini. È quello che ha deciso di fare Chloe Lattanzi, figlia di Olivia Newton-John, la star che si è spenta ieri all’età di 73 anni. La donna ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti che la vedono insieme alla madre, grande attrice che per 30 anni ha combattuto contro un cancro che, alla fine, l’ha portata via. Gli scatti ripercorrono brevemente la vita vissuta insieme, dall’infanzia sino ai giorni nostri.

Lo scatto che apre il toccante album dei ricordi è in bianco e nero e vede una piccola Chloe baciare la madre sulle labbra. Seguono scatti di lei ancora in fasce fino a foto che risalgono a pochi mesi fa, delle due insieme, sorridenti, serene.

Chloe Lattanzi e il rapporto con la madre Olivia Newton-John

Quello di Chloe Lattanzi con mamma Olivia Newton-John è sempre stato un rapporto molto forte e presente. Spesso la donna le dedicava post e parole d’affetto: “Mia mamma, la mia migliore amica”, scriveva Chloe, figlia del primo marito di Olivia Newton-John, Matt Lattanzi, solo qualche giorno fa come didascalia di una foto insieme alla madre. “Sempre e per sempre mamma. Ti ho preso. Ti vedo. Camminerò con te fino ai confini della terra senza fare domande”, scriveva invece in un altro post social. Le ultime foto, quelle pubblicate dopo la morte della donna, non hanno didascalia; un silenzio simbolo di un profondo dolore che non trova parole per esprimersi in modo adeguato.

