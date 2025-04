Chloe Qisha, chi è la cantante e la vita privata

Tra le cantanti che hanno preso ampio spazio sulla scena musicale negli ultimi tempi troviamo Chloe Qisha, artista che si è messa in mostra con alcuni pezzi importanti. L’artista è risultata fondamentale anche nell’aiutare Chris Martin, leader dei Coldplay, che si è ritrovato a fare i conti con la depressione. Riguardo alla sua carriera, la cantante nativa della Malesia, ha raccontato come il passaggio dalle scuole del Regno Unito l’abbia aiutata a sviluppare determinate caratteristiche: “Mi ha fatto crescere molto più in fretta, e in quel processo sono diventata molto sicura di me. Sapere chi sei, e in cosa credi, è davvero d’aiuto quando scrivi canzoni” le parole della cantante.

Della vita privata di Chloe Qisha non sappiamo molto, ma a quanto pare l’artista sarebbe fidanzata, come confessato in una intervista al magazine Still Listening, alla domanda “Cosa ami in questo momento? la cantante ha replicato: “Adoro fare gite fuori città con il mio partner nei fine settimana”.

Chloe Qisha e la carriera

Negli anni la cantare della Malesia ha raccolto diverse soddisfazioni importanti. E a tal proposito Chloe Qisha ha rivelato: “Ogni album rappresenta un capitolo della mia vita. ‘Something To Give Each Other’ è stata la colonna sonora del mio ultimo anno” le parole dell’artista molto vicina a Chris Martin.

Chloe Qisha ha poi raccontato riguardo agli inizi di carriera il suo avvicinamento alla scrittura. “Non è certo il modo più ispirato di iniziare questo mestiere, ma ne sono comunque grata. Anche se ho cominciato a scrivere più tardi rispetto ad altri” le sue parole.

