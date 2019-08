Choc a Londra: Johnson chiude il Parlamento/ Brexit: torna lo spettro del No Deal

Clamoroso quanto accaduto quest’oggi in seno al governo britannico dove Boris Johnson, da poche settimane il primo ministro inglese, ha deciso di fatto di “chiudere” il Parlamento fino a metà del mese di ottobre. L’azione portata a termine dal premier britannico si chiama in gergo “prorogation”, e di fatto impedirà all’opposizione di conquistare l’agenda legislativa con una legge che possa fermare l’uscita dall’Unione Europea con un No Deal, una Brexit senza accordo con il Parlamento europeo. Quanto accaduto, come ricorda Repubblica, è decisamente clamoroso visto che qualcosa di simile accadde a metà del 1600 quando Carlo I “imbavagliò” il parlamento, scatenando poi una guerra civile che portò alla decapitazione dello stesso re. Johnson, ha di fatto tirato in ballo la Regina Elisabetta in questa battaglia parlamentare: la reggente potrebbe opporsi a questa decisione ma in 93 anni non l’ha mai fatto e non lo farà.

BORIS JOHNSON CHIUDE IL PARLAMENTO FINO AL 14 OTTOBRE

Durissime le reazioni a tale decisione, con la sterlina che è andata in picchiata, visto che di colpo è tornato d’attualità lo spettro del No deal, quello che secondo gli esperti sarebbe una vera e propria catastrofe per l’economia della Gran Bretagna. John Bercow, speaker della Camera dei Comuni, ha criticato la decisione del Premier: “Questo è un oltraggio alla Costituzione. L’unico scopo è impedire ai deputati di dibattere sulla Brexit. È vitale che il Parlamento possa dire la sua. Siamo in una democrazia parlamentare!”. Jeremy Corbyn, leader dei laburisti, parla invece di “golpe costituzionale”, mentre l’ex cancelliere dello Scacchiere nel governo May, Philip Hammond, considera la decisione “profondamente anti-democratica”. Continua quindi il caos politico in Gran Bretagna legato alla Brexit, con la decisione di uscire dall’Unione Europea, votata con un referendum popolare tre anni fa, che rivista ora non appare una scelta azzeccata. E il futuro è ancora tutto da scrivere.

