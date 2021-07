Choc a Wembley: inglesi attendono italiani per picchiarli/ Il video degli scontri

Alta tensione ieri sera a Wembley, con i tifosi dell’Inghilterra che hanno dato vita ad una serie di azioni folli, leggasi una “caccia” all’uomo nei confronti dei supporters rivali, quelli della nazionale italiana. In rete stanno circolando una serie di video che mostrano immagini choc, con alcuni inglesi che rincorrono gli italiani per picchiarli.

Mancini abbraccia Vialli e scoppia in lacrime/ Video, commozione dopo la vittoria

C’è chi dice che siano filmati che facciano riferimento al pre-partita di Italia-Inghilterra, per altri, invece, dovrebbero riferirsi al post-partita, dopo la vittoria azzurra di Euro 2020, ma la sostanza cambia poco, visto che si tratta in ogni caso di un’azione becera. 45 le persone che sarebbero state arrestate dalle forze dell’ordine, per una serata, quella degli agenti londinesi, che si era subito preannunciata complicata dopo che alcuni tifosi avevano forzato i controlli ed erano riusciti ad entrare allo stadio pur sprovvisti di biglietto. Sempre dai video pubblicati in rete, ed in particolare sui social, si notano alcuni supporters che buttano giù le transenne e si aprono un varco per accedere all’edificio, e problemi sono stati segnalati anche nel centro di Londra, in particolare in quel di Leicester Square, dove numerosi tifosi hanno lasciato per terra bottiglie di vetro rotte e lattine, per essersi dati alla pazza gioia già prima del match.

ITALIA CAMPIONE D'EUROPA!/ Mettici un Mancini, un po' di lato B e la festa è servita

TIFOSI INGLESI PICCHIANO GLI ITALIANI FUORI DA WEMBLEY: SERATA COMPLICATA PER LE FORZE DELL’ORDINE

Da segnalare anche qualche zuffa, come scrive RaiNews, fra gli stessi tifosi inglesi, che comunque si è conclusa fortunatamente senza feriti. La polizia di Wembley ha fatto sapere che “Un piccolo gruppo di persone senza biglietto di tifosi inglesi è riuscito a superare i controlli di sicurezza e a entrare nello stadio. C’è stata una breccia nella sicurezza”, quindi lo steward aveva aggiunto che “stanno lavorando per allontanare queste persone”.

La cosa certa è che l’episodio che vi abbiamo raccontato in apertura è al limite della follia umana: alcuni hooligans si sarebbero appostati fuori dallo stadio di Wembley attendendo l’arrivo degli italiani, iniziando a colpire i nostri connazionali. Già prima del match, all’arrivo dei tifosi azzurri allo stadio, gli inglesi li avevano accolti con toni minacciosi, il che aveva costretto i cittadini del Belpaese a raggiungere frettolosamente i propri posti allo stadio.

SPILLO ITALIA/ Vincono la fatica e l’amicizia: la presunzione e i muscoli pagano poco

Host for FIFA World cup 2030?

-i don’t think so. Grow up fucking clowns 🤡 #itsnotcominghome #Euro2020Final pic.twitter.com/bSeRigB9fY — Hasse Pedersén (@HansPedersn) July 11, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA