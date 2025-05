Nuovi guai per il cantante americano Chris Brown: nella giornata di ieri è stato arrestato in Inghilterra per via di una vicenda un po’ controversa risalente a due anni fa. Come riferito da tutta la stampa internazionale, a cominciare dalla CNN e dalla BBC, il vincitore di due Grammy Awards è stato fermato dalle forze dell’ordine inglesi, accusato di aver picchiato un produttore musicale in una discoteca di Londra nel 2023, così fatto sapere dai pubblici ministeri. Chris Brown, ex compagno di un’altra artista di fama mondiale, leggasi Rihanna, è accusato di lesioni personali gravi ed è stato fermato mentre soggiornava in un hotel di Manchester.

A dare la notizia per primo è stato il tabloid britannico Sun, precisando che la presunta vittima sarebbe tale Abe Diaw, che ha denunciato di essere finito in ospedale dopo che appunto Chris Brown l’avrebbe picchiato “in maniera gratuita” durante una serata al nightclub Tape, locale di lusso situato in uno dei quartieri più eleganti della city, leggasi Mayfair.

CHRIS BROWN ARRESTATO, ATTESI AGGIORNAMENTI IN GIORNATA

L’aggressione sarebbe avvenuta di preciso a febbraio 2023, una data plausibile tenendo conto che in quel periodo l’ex di Rihanna era in tournée nel Regno Unito. Secondo quanto emerso gli agenti della Met, una volta appreso che il cantante avesse rimesso piede in Inghilterra, sono entrati in azione ed hanno quindi proceduto all’arresto, anche se al momento non è stata data alcuna comunicazione ufficiale da parte delle stesse autorità ne tanto meno dal rappresentante dell’artista rap, che non ha voluto rilasciare alcun commento all’agenzia Associated Press. Attualmente Chris Brown è trattenuto in custodia e stamane si è presentato in tribunale a Manchester per una udienza, attraverso cui dovrà appunto rispondere delle accuse nei suoi confronti.

CHRIS BROWN ARRESTATO, COSA SAPPIAMO SUI FATTI

La CNN ha fornito qualche dettaglio in più sulla vicenda, precisando che i fatti fra Chris Brown e il produttore sarebbero accaduti di preciso il 19 febbraio del 2023, in un locale situato ad Hanover Square, e proprio in questi istanti (attorno alle ore 10:00), dovrebbe comparirà davanti al giudice, che deciderà per la sua scarcerazione o meno. “È estremamente importante che non vi siano resoconti, commenti o condivisioni di informazioni online che possano in qualsiasi modo pregiudicare questi procedimenti”, ha affermato la procura tenendo conto che secondo la legge vigente nella Gran Bretagna, le testate giornalistiche non sono autorizzate a pubblicare i dettagli di un incidente per non pregiudicare un eventuale processo ogni qualvolta una persona viene accusata.

Sono attesi quindi aggiornamenti nel corso di questa giornata e i primi dettagli potrebbero arrivare già a brevissimo. Ricordiamo che Chris Brown ha iniziato a fare musica fin da giovanissimo, esordendo nel 2005, per poi farsi strada con grandi successi come “Run It”, “Kiss Kiss” e “Without You” e vincendo il Grammy come miglior album R&B nel 2011 grazie a Fame, bissando il successo quest’anno con “11:11 (Deluxe)”.