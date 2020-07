Chris Evans e Lily James fidanzati?/ Captain America e la star di Downtown Abbey…

Chris Evans e Lily James sono fidanzati? L’attore dei film Marvel Captain America e l’attrice della serie tv Downtown Abbey sono i protagonisti dell’ultimo gossip internazionale. I due attori sono stati pizzicati dal Daily Mail in quello che sembrerebbe essere un vero e proprio appuntamento. I due attori sarebbero stati beccati insieme all’uscita del Mark’s Club, sabato scorso e sempre insieme avrebbero raggiunto un hotel entrando, però, da due ingressi separati per non alimentari pettegolezzi. Tra Captain America e la star di Downtown Abbey è dunque nato l’amore? La notizia ha già fatto il giro di tutto il mondo attirando soprattutto l’attenzione dei fans dell’attore 39enne che, nei panni del supereroe ha conquistato il cuore di migliaia di persone nel mondo.

Chris Evans e Lily James insieme a Londra:

Secondo quanto fa sapere il Daily Mail, Chris Evans e Lily James, dopo essere usciti insieme dallo stesso locale, avrebbero raggiunto lo stesso hotel a bordo del medesimo taxi. I due attori, tuttavia, non sarebbero entrati insieme in albergo: il primo a scendere dal taxi e a raggiungere la hall dell’hotel sarebbe stato l’attore 39enne mentre l’attrice sarebbe entrata da una porta sul retro. I due attori, tuttavia, non sarebbero stati beccati in atteggiamenti che facciano pensare ad una storia d’amore tra i due. Sarà una semplice amicizia o l’inizio di un vero e proprio flirt? Per il momento, il Daily Mail non aggiunge altro, ma il gossip ha già scatenato la curiosità dei fans che attendono di avere nuove informazioni su quella che potrebbe essere la nuova coppia d’oro dello show business.





