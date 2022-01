Chris Evert: “Ho il cancro alle ovaie”/ Annuncio choc: “Sto facendo la chemioterapia”

Annuncio choc da parte dell’ex tennista Chris Evert. La vincitrice di ben 18 Slam in carriera ha fatto sapere via social di essere malata, e precisamente di avere il cancro. Attraverso il proprio profilo Twitter ha infatti scritto nelle scorse ore: “Vorrei dirvi che mi è stato diagnosticato un cancro ovarico al primo stadio. Sono molto fiduciosa di poterlo superare e sono certa che la chemioterapia darà buoni risultati. Fortunatamente ce ne siamo accorti in tempo”.

La campionessa di tennis, oggi 67enne, ha chiesto di rispettare la propria privacy, annunciando di fatto una “sparizione” nelle prossime settimane, proprio per meglio dedicarsi al male che l’affligge: “Spero capirete – scrive a riguardo – il mio bisogno di di concentrarmi sulla saluta e sulle cure. Comunque mi vedrete qualche volta in collegamento su Espn per qualche commento sugli Australian Open”.

CHRIS EVERT, SORELLA MORTA DI CANCRO: “PENSO A LEI”

Chris Evert ha fatto sapere di aver già iniziato i trattamenti anti cancro questa settimana, ed ha ricordato la sorella Jeanne, anche lei ex giocatrice di tennis, e morta a febbraio del 2020, poco prima dello scoppio della pandemia di covid, sempre per la stessa malattia: “Quando faccio la chemio – ha detto la Evert -. Penso a lei e e sento che mi darà una mano a superare questa difficile prova”.

L’ex tennista era già stata operata due volte, fra cui l’ultima durante lo scorso mese di dicembre, e a seguito di analisi alle cellule era stato appunto trovato il cancro. “Ma i medici mi hanno rassicurata – ha concluso Chris Evert – ci sono il 90 per cento delle chance che la chemio funzioni”. La tennista americana è stata una delle più forti degli anni ’70 e ’80, nochè numero uno delle classifiche ufficiali dal 1974 al 1978 e poi nel biennio 1980-1981. Fra i molteplici titoli ottenuti, tre Wimbledon, sei Us Open e due Australian Open.

