Chris Kyle, chi è il protagonista di American Sniper e la storia vera del film

Forse non tutti sanno che il film American Sniper, diretto da Clint Eastwood nel 2014, è tratto da una storia vera e dalle missioni di guerra di Chris Kyle, svolte dal 1999 al 2009. Kyle era un militare ed imprenditore americano, arruolatosi come volontario nella Marina degli Stati Uniti, dove si affermò come eccellente cecchino. Ben presto si guadagnò il nomignolo di ‘Leggenda’ e ottenne l’incarico di addestrare altri cecchini SEAL, diventando sempre più autorevole in ambito militare.

Chris Kyle uccise la sua prima vittima nei primi anni del duemila, quando colpì una donna irachena intenta ad attaccare dei soldati americani con una granata. Negli anni successivi il cecchino parte per Ramadi, prendendo poi parte al combattimento a Baghdad.

Chris Kyle, lo stress post traumatico e la tragica morte al poligono

Chris Kyle disse di aver ucciso oltre duecentocinquanta iracheni, di cui almeno centosessanta confermati anche dal Pentagono. Per questo motivo ‘Leggenda’ ottenne una sfilza di medaglie e riconoscimenti dalla Marina degli Stati Uniti e dalle autorità militari. Se da un lato Chris Kyle poteva sfoggiare importanti riconoscimenti ottenuti sul campo di battaglia, dall’altro doveva fare i conti con le tremende insidie scaturite dallo stress post traumatico.

Nel suo libro autobiografico, in realtà, il cecchino minimizza gli effetti psicologici della guerra, ma persino sua moglie Taya raccontò di aver riscontrato nel compagno evidenti disagi dopo i traumi affrontati. Lo stesso Chris Kyle, tentando di aiutare chi – a suo dire – soffriva molto più di lui, invitò altri veterani a distrarsi con lui al poligono e, ironia della sorte, fu proprio durante una di queste uscite che fu ucciso, nel 2013, da un ex marine, alle prese con gravi disturbi mentali: Eddie Ray Routh.