Chris Kyle, storia vera American Sniper/ Un cecchino con una taglia di 80mila dollari

Non tutti sanno che American Sniper, film del 2015 diretto da Clint Eastwood, è tratto da una storia vera. Il protagonista, magistralmente interpretato da Bradley Cooper, è Chris Kyle, un soldato dei Navy SEAL, il corpo speciale della marina militare americana. Non si tratta di un nome di finzione perché Kyle è realmente esistito e non è tutto, perché la storia raccontata nel film è tratta dalla sua autobiografia. Christopher Scott Kyle, questo il nome completo del protagonista, ha ricevuto il suo primo fucile a otto anni, utilizato quando andava a caccia con suo padre.

A scuola si fa notare in vari sport ma si appassiona al rodeo e inizia a lavorare come cowboy in un ranch. Quando però si fda male ad un braccio è costretto a lasciare ma decide di arruolarsi volontario nei Marines degli Stati Uniti. Viene penalizzato proprio a causa del suo infortunio al braccio ma non demorde e, dopo un addestramento, si arruola nei Navy SEAL nel 1999.

Chris Kyle, la storia vera del protagonista di American Sniper: la tragica morte

Le capacità di Chris Kyle vengono in poco tempo a galla. Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, combatte in Iraq e si distingue. Da cecchino uccide 255 guerriglieri iracheni, 160 di questi confermati dal Pentagono. Più volte però si trova al centro di imboscate e viene ferito. La sua ‘popolarità’ in quanto cecchino arriva alle orecchie dei nemici, tanto che i jihadisti lo soprannominano “il diavolo di Ramadi” e pongono sulla sua testa una taglia di 20.000 dollari che nel tempo arriva poi a diventare di 80mila. Decorato con numerose medaglie, si congeda nel 2009 e fa pubblicare la sua autobiografia che prende proprio il titolo del film “American sniper”. Nel 2013 si reca con un amico al poligono per fare due tiri ed invita Eddie Ray Routh, un suo commilitone marine che soffriva di disturbo post traumatico. Preso da un raptus, quest’ultimo uccide Chris con un colpo di pistola e colpisce con 13 proiettili l’amico.

