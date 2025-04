Anche alle persone più famose del mondo dello spettacolo può capitare di soffrire di depressione, di momenti no, di sentirsi schiacciati dalla popolarità e dalle aspettative di una realtà che tende a spremere ogni tipo di energia. In questo caso si sta parlando di Chris Martin che sui social ha avuto modo di confessarsi a cuore aperto con i suoi numerosi fan.

“Ultimamente alcune persone, me compreso, stanno lottando contro la depressione” ha raccontato il cantante, consigliando subito dopo alcuni metodi per cercare di superare giorno dopo giorno questo mostro che tende a inghiottire chiunque ne sia la vittima designata.

Chris Martin: ecco i consigli per superare i momenti bui della vita

E Chris Martin, frontman dei Coldplay, gruppo musicale che resiste al peso degli anni, e che trova sempre il modo di non essere dimenticato, sui suoi social ha elencato alcuni metodi che lui stesso utilizza per cercare di superare i momenti bui della vita, in special modo quando si è depressi: “Mi piace la scrittura libera che consiste nello scrivere tutti i propri pensieri per dodici minuti e poi bruciare e buttare via”.

Ma non finisce qua perché il cantante utilizza anche la meditazione trascendentale, dove fa un movimento del corpo particolare, tanto che aiuta a bilanciare il cervello, e aiuta l’equilibrio psicofisico. In particolare è utile il cosiddetto metodo Costello, in special modo per coloro che sono affetti da ADHD o autismo. E poi consiglia di ascoltare musica, che spesso e volentieri è curativa. Si sa che nel 2014, dopo il divorzio dall’attrice Gwyneth Paltrow, lui aveva sofferto a lungo di depressione. Piccola curiosità: in Italia il cantante ha una fan sfegatata che è Alessia Marcuzzi, che si è detta innamorata di lui.