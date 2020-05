CHRIS MARTIN SUONA CON MIRKO E VALERIO/ Video Coldplay, ‘Viva la Vida’ in diretta

Pubblicità

Lo scorso marzo il video postato sulla Rete da Mirko e Valerio, due giovani fratelli violinisti di Porto Empedocle, Agrigento, aveva fatto il giro della Rete meritandosi i complimenti anche di Chris Martin, il cantante dei popolarissimi Coldplay. La band addirittura aveva pubblicato il video sul loro canale YouTube complimentandosi con loro: “Abbiamo pensato di passare un po’ di tempo con voi tutti, da nord a sud, x noi la musica è la nostra valvola di sfogo, speriamo la possiate utilizzare anche voi, VIVA la VIDA dei Coldplay c’è sembrato un brano perfetto x questa domenica di sole e speranza“, avevano scritto Mirko e Valerio. Il fatto è che i due ragazzi avevano eseguito proprio il brano più famoso della band inglese, Viva la vida.

LA DIRETTA CON CHRIS MARTIN

Adesso i due amici hanno coronato un sogno ancor più grande. Collegandosi con un tablet, Chris Martin si è unito a loro per eseguire di nuovo il pezzo pubblicato sui profili social dei Coldplay. “Siamo emozionatissimi, felicissimi e senza parole, Chris Martin sei un artista incredibile, straordinario ed una persona stupenda piena di sensibilità amore e generosità, siamo immensamente onorati di aver suonato con te per il “Live Together at Home”, un grande fantastico sogno pazzesco, Dio benedica te i Coldplay il vostro team e le vostre famiglie, vi amiamo. Grazie dal profondo del nostro cuore e grazie a tutti voi che ci supportate da tutte le parti del mondo” hanno commentato i due fratelli sulla loro pagina Instagram.





