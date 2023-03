Chris Rock “schiaffo di Will Smith fa ancora male”/ “Sua moglie aveva relazione con…”

Chris Rock e lo schiaffo di Will Smith: “Mi fa ancora male!“

Chris Rock è tornato a parlare dello schiaffo ricevuto da Will Smith agli Oscar 2022. Nel corso del suo nuovo show su Netflix Chris Rock: Selective Outrage, in cui ha affrontato anche il tema del razzismo in riferimento a Meghan Markle e alla Royal Family, l’attore e comico ha chiarito quanto quello schiaffo abbia fatto male. “Sai cosa dice la gente, dicono ‘le parole fanno male’. Chiunque dica che le parole feriscono non è mai stato preso a pugni in faccia” confessa, come riportato dalla BBC.

Will Smith si è più volte scusato per il gesto, frutto della rabbia per la battutaccia del comico in riferimento all’alopecia di sua moglie, Jada Pinkett Smith. “Le persone dicono: ‘Ha fatto male?’. Mi fa ancora male! Summertime mi risuona nelle orecchie“, ha rivelato Chris Rock, in riferimento al singolo di Smith del 1991. Inoltre, riferendosi al nome del suo show, il comico ritiene che l’attore pratichi l'”indignazione collettiva” e che lo schiaffo abbia più a che fare con le lotte relazionali di Smith con sua moglie, che con la sua battuta sul palco degli Oscar.

Il riferimento di Chris Rock è chiaro ed è relativo al breve periodo di separazione che Will Smith e la moglie hanno vissuto nel 2020, con la Pinkett Smith che ha rivelato di aver avuto una breve relazione con il cantante August Alsina, un amico del figlio. La coppia ha sempre manifestato sincerità sugli alti e bassi della loro relazione, che ora hanno deciso di riprendere in mano dopo il periodo di tempesta.

Proprio su questo Rock si è soffermato nel corso del suo show, ironizzando: “Sua moglie aveva una relazione con l’amico di suo figlio. Io non ne parlerei ma per qualche ragione, lo hanno fatto loro su Internet“. E ha aggiunto: “Siamo stati tutti traditi, tutti qui dentro sono stati traditi, nessuno di noi è mai stato intervistato dalla persona che ci ha tradito in televisione. Lei lo ha ferito molto più di quanto lui abbia ferito me“.

