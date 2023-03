Chris Rock vs reali inglesi/ “Razzismo originale, hanno inventato il colonialismo”

Chris Rock, nel suo nuovo show comico su Netflix “Chris Rock: Selective Outrage”, ha preso in giro la famiglia Reale, a cominciare da Meghan Markle, attraverso una serie di battute fra cui diverse sul tema del razzismo. “Tutti cercano di essere una vittima”, ha detto l’attor afroamericano “Meghan Markle, sembri una brava signora ma ti lamenti solo”. Secondo Chris Rock la moglie del Principe Harry avrebbe sposato consapevolmente una famiglia che ha alle spalle una lunga storia di razzismo, e nel farlo ha portato alcuni esempi concreti: “È la famiglia reale! – dice – sono i razzisti originali. Hanno inventato il colonialismo”, per poi aggiungere: “Parte della me*da che ha attraversato non era razzismo, era solo un po’ di me*da di suocero”.

Chris Rock ha poi continuato parlando di Meghan Markle e riferendosi alla famosa intervista rilasciata dalla stessa e dal marito ai microfoni di Oprah Winfrey, la famosa chiacchierata bomba del 2021 in cui la coppia aveva espresso preoccupazioni nei confronti della famiglia reale che si domandava quale sarebbe stato il colore della pelle del loro figlio Archie Mountbatten-Windsor prima che nascesse: “In quei mesi in cui ero incinta – raccontò Meghan – più o meno nello stesso periodo, abbiamo avuto in tandem la conversazione sul fatto che non gli verrà data sicurezza, non gli verrà dato un titolo, e anche preoccupazioni e conversazioni su quanto potrebbe essere scura la sua pelle quando sarebbe nato”.

CHRIS ROCK A MEGHAN MARKLE: “SE TI SPOSI LA FAMIGLIA BUDWEISER…”

Secondo Chris Rock i reali che chiedono del colore della pelle di Archie, però, non sono razzisti, in quanto anche i neri fanno le stesse domande: “Non è razzista – ha confessato – perché anche i neri vogliono sapere quanto sarà marrone il bambino”. Poi Chris Rock ha concluso, sempre rivolto a Meghan: “Dove pensava di sposarsi? Sarebbe come una che sposa un Budweiser e poi scopre che in famiglia bevono”.

