Chrissy Teigen e John Legend hanno perso loro bambino/”Aborto, un dolore mai provato”

Chrissy Teigen e John Legend hanno perso loro bambino. La struggente notizia è stata divulgata sui social proprio dalla bella compagna della star che ha rivelato anche i dettagli di quella che è stata l’emorragia e poi la battaglia del loro piccolo bambino che si sarebbe chiamato Jack. Delle foto della donna in lacrime e di John Legend al suo fianco commosso e affranto, sono state postate dalla diretta interessata sul suo profilo Instagram raccontando questi momenti difficili e annunciando così l’aborto e la morte del loro loro terzo figlio. Chrissy Teigen era stata ricoverata domenica presso il Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles, California, a causa di alcune complicazioni dovute alla sua gravidanza ma alla fine il bambino è morto a causa di quella emorragia che l’ha costretta in un letto di ospedale.

Chrissy Teigen ha abortito, lo straziante annuncio sui social

Il lungo e straziante messaggio della modella e influencer recita: “Non siamo stati in grado di bloccare l’emorragia e di dare al nostro bambino il sangue di cui aveva bisogno, nonostante le molte trasfusioni. Non è bastato. Non abbiamo mai deciso i nomi dei nostri figli fino all’ultimo momento possibile dopo la nascita, prima di lasciare l’ospedale. Ma qui, per qualche ragione, avevamo cominciato a chiamare Jack il bambino che avevo in grembo.. ce l’ha messa tutta per essere parte della nostra piccola famiglia, e lo sarà per sempre… Ti ameremo per sempre”. L’influencer chiude poi il messaggio confermando che è proprio in questo giorno doloroso e buio che lei e John Legend si stringeranno ancora più forte.

Ecco il messaggio di Chrissy Teigen e le foto scattate in ospedale:





