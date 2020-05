CHRISSY TEIGEN, MOGLIE JOHN LEGEND/ Modella tra le 100 persone più influenti di Time

Pubblicità

Chrissy Teigen – all’anagrafe Christine Diane Teigen Stephens – è la moglie della super star della musica neo soul e contemporary R&b John Legend. Chrissy è una modella, ed è nata nel 1985 negli Stati Uniti da padre norvegese e madre thailandese. Ha iniziato a lavorare nel 2004, dopo essere stata scoperta da un fotografo nel negozio di surf dove era impiegata. La sua prima apparizione su una rivista risale al 2010; il giornale in questione era l’annuale Sports Illustrated Swimsuit Issue. Tre anni più tardi è apparsa nel videoclip della canzone All of Me di Legend, ispirata proprio a lei. Nel montaggio sono presenti anche immagini del loro matrimonio. Nel 2014 la si è vista in copertina con Nina Agdal e Lily Aldridge, e da quel momento in poi ha popolato anche le prestigiose Harper’s Bazaar, Vogue, Esquire, Glamour e Cosmopolitan. Nel 2015, invece, la Teigen ha co-presentato il programma Lip Sync Battle e Fab Life. Ha fatto inoltre da testimonial per Gillette Venus, Olay, Nike, Skullcandy Headphones, Gap Factory, Xoxo, Ugg Australia, Rock and Republic, Billabong, Beach Bunny Swimwear e Revolve. In certi casi, lei stessa si è distinta come ideatrice delle collezioni.

Chi è Chrissy Teigen, moglie di John Legend

Fin qui si è parlato della sua carriera come modella; non tutti sanno, in realtà, che Chrissy Teigen ha anche scritto un libro di cucina. La sua prima pubblicazione risale al 2016, quando ha deciso di raccogliere alcune ricette di casa con l’aiuto della madre Vilailuck. Il volume – intitolato Cravings – è stato nominato dal New York Times tra i bestseller di quell’anno e ha addirittura vinto un Good Read Choice Award. Nel contempo, Chrissy è stata scelta come protagonista di un nuovo videoclip, questa volta della cantante Fergie, che insieme a lei ha pensato anche alla celeberrima Kim Kardashian.

Chrissy Teigen tra le 100 persone più influenti del Time

Nel 2017, Chrissy Teigen è entrata per la prima volta nella classifica delle modelle più pagate dell’anno della rivista Forbes. Con ben 13,5 milioni di dollari guadagnati, la Teigen si è posizionata al terzo posto (merito, tra le altre, delle collaborazioni con Target, Vita Coco, Becca Cosmetics e Smirnoff). Nel 2018 è uscito il già annunciato Cravings: Hungry for More, secondo libro della sua serie di successo. La parola ‘Cravings’ è stata in seguito registrata come marchio di una linea di prodotti per la cucina e non solo. Dal 2019 vanta un’ulteriore elezione a terza modella più pagata dell’anno, oltre all’ancora più ambito traguardo di persona tra le più influenti dell’anno secondo il Time. Con John Legend ha avuto due figli, Luna Simone, nata nel 2016, e Miles Theodore, nel 2018.



