Christian ancora in crisi “Lascio Amici 21, non ha più senso”/ Todaro “Hai le pa**e?”

Manca poco al via al serale di Amici 21 e intanto si rilevano dal daytime del talent in onda il 3 marzo 2022 delle importanti novità, riguardanti sia la classe canto (LDA non è ancora tra gli ammessi al serale, ndr) che la classe ballo. Tra i ballerini, Christian appare sempre più in crisi, tanto da esplodere in lacrime mentre è alle prese con la coreografia di Closer, in sala-prove. Il giovane sente di non riuscire più ad esprimersi, dal momento che le insegnanti avverse -Veronica Perparini e Alessandra Celentano- non lo considerano un ballerino di livello nel suo stile, hip-hop. Nonostante la conduttrice Maria De Filippi e i genitori lo abbiano invitato a restare nella scuola, prima di optare per un addio al suo sogno di fare danza in tv, il giovane ora ripiomba sotto il peso della paura del giudizio pubblico e torna a minacciare l’addio, rifiutandosi persino di ballare in saletta, mentre esplode in lacrime: “Non ha più senso ballare”.

Raggiunto, poi, in casetta da LDA, quest’ultimo lo consola, invitandolo a restare nella scuola per il suo sogno: “Sei qui perché hai dato la tua vita alla danza”. Christian è perso, però, disorientato, ha perso la rotta e per lui arriva anche il collegamento con il suo mentore Raimondo Todaro, che si dice deluso da lui rispetto alla mancata sportività palesata nel non accettare le critiche. Il suo coach non nasconde un tono parecchio deluso dall’atteggiamento mostrato in questi giorni e sbotta: “Mi chiedo hai le palle per affrontare tutto questo? – e ancora – Ti facevo più forte, nel bene e nel male si è tutti giudicati nel lavoro. Poi i ricordi dei sacrifici fatti per essere ad Amici? E di quello che ho fatto per te? Non mi pensi”.

Mentre Christian continua a meditare sulla decisione da prendere – rispetto alla sua volontà di uscire in via anticipata dalla gara di Amici 21 in corso- l’altro ballerino John Erik (tra gli ammessi al serale in arrivo, ndr) riceve una lettera struggente della sorella: “Lo so quanto pesa il dolore che nutri per la separazione dei nostri genitori, ma tu ti sei aggrappato alla voglia di ballare. Andiamo avanti”. Spazio poi anche alla convocazione con Rudy Zerbi, voluta dall’allievo del talentscout, Calma. Per l’occasione i due discutono rispetto al rimprovero che Zerbi ha impartito a Calma sull’autogestione, riferendosi alla scelta del cantante di schierare all’ultima gara delle cover un brano scelto da lui, Parole in circolo di Marco Mengoni, che a detta del talentscout non avrebbe valorizzato l’allievo, tanto da finire ultimo nella classifica stilata da Il volo. A detta dell’insegnante, quindi, Calma dovrebbe affidarsi alle assegnazioni della produzione, per garantirsi una crescita costruttiva.

Il talent scout poi dà del “finto umile” al giovane, contestandogli di fare buon viso a cattivo gioco. Il riferimento è al cambio di registro che Calma ha assunto tra una dichiarazione e l’altra, sull’affaire cover: “Prima dici che hai semplicemente proposto un pezzo e poi te ne esci fuori con un ‘preferisco perdere con un pezzo scelto da me'”. Tutt’altra musica arriva invece per i fan di Aisha: l’artista reggae che strizza l’occhio ad Elodie, ora si gode il primo passaggio in radio dell’inedito Buenos Dias. Rimane imbattuto, inoltre, il record di ascolti complessivi raggiunto da LDA, con l’inedito Quello che fa male.

