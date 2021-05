Christian Bracich, chi è?/ L’imprenditore triestino che ha assunto una donna incinta

Christian Bracich è il protagonista della puntata di oggi, lunedì 24 maggio, di “Nuovi eroi”, in onda alle 20.20 su Rai 3. Bracich, 45 anni, è il fondatore e l’amministratore unico della Cpi – Eng, un’azienda di Trieste che si occupa di ingegneria e progettazione meccanica. Christian, che ha cominciato come scaricatore di porto, nel 2019 è stato insignito del titolo di Cavaliere dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il “suo esemplare contributo nella promozione di politiche aziendali fondate sulla conciliazione tra vita professionale e familiare e sulla tutela del valore della persona anche nel mondo del lavoro”. L’imprenditore triestino, infatti, è diventato “famoso” per aver trasformato in indeterminato il contratto di una dipendente incinta: “Volevo vivesse la sua gravidanza in maniera serena perché per me, all’interno di una azienda, la cosa più importante sono proprio i dipendenti. Se loro stanno bene anche il lavoro va bene”, ha spiegato qualche anno fa a Il Fatto Quotidiano.

La sua azienda, Cpi – Eng, conta oggi 60 dipendenti, di cui 6 donne. Commentando il riconoscimento del Presidente della Repubblica, Christian Bracich ha detto: “Non capisco chi licenzia una dipendente perché è incinta. La signora ha avuto una bambina che oggi va all’asilo. E quando è stato il momento di tornare in azienda per i primi sei mesi le ho dato la possibilità di lavorare da casa, con piena flessibilità di orario e non ho mai controllato quanto lavorasse”. Ma questo non è l’unico gesto che l’imprenditore triestino ha fatto per le persone che lavorano con e per lui, per cui nutre un profondo rispetto. Qualche tempo prima un suo dipendente gli ha confessato di non potere andare a Bari per tenere un corso di tre settimane in azienda perché economicamente non avrebbe potuto sostenere le spese di trasferta anche per la moglie e i suoi tre figli: “A quel punto ho deciso di offrire alla sua famiglia il soggiorno per l’intero periodo”.

