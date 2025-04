Christian Burruano, chi è il fidanzato di Rebecca Mogavero (Marta in Mare Fuori 5): attore in Maria Corleone e Non uccidere

Nella quinta stagione di Mare Fuori tra le varie new entry c’è anche Marta, una ragazza che, come tutti gli altri adolescenti rinchiusi nell’IPM, ha un passato difficile alle spalle. L’attrice che la impersona è Rebecca Mogavero, 25 anni, una passione smisurata per il disegno ed i fumetti e la passione per la recitazione che condivide con il suo compagno. Ed è stato proprio quest’ultimo ha spronarla ad intraprendere il percorso di attrice. Scopiamo meglio, dunque, chi è Christian Burruano, il fidanzato di Rebecca Mogavero (Marta in Mare Fuori 5).

Classe 1986, Christian Burruano, il fidanzato di Rebecca Mogavero ha intrapreso la carriera di attore ormai diversi anni fa. In anni più recenti ha preso parte al cast della fiction di Canale5 Maria Corleone con Rosa Diletta Rossi nei panni di Tony Zerilli il figlio di Saro, uno dei boss della seria scappato a New York anni primi. È stato anche tra i protagonisti della fiction Rai Non uccidere con protagonista Miriam Leone che vedeva nel cast attori come Monica Guerrito, Thomas Trabacchi e Matteo Martari. Ha partecipato, inoltre, anche in piccoli ruoli per il cinema.

Rebecca Mogavero (Marta di Mare Fuori 5) sul fidanzato Christian Burruano: “Spronata a fare l’attrice”

Christian Burruano è il fidanzato di Rebecca Mogavero (Marta di Mare Fuori 5) proprio sulla loro storia d’amore e sul loro rapporto si è sbilanciata l’attrice in un’intervista concessa al magazine Chi rivelando che è stato proprio lui a spronarla a fare l’attrice: “Ho un percorso un po’ strano….ho studiato fumetto e sono sempre stata appassionata di grafica…Poi il mio compagno mi ha detto ‘perché non provi?'” E così dopo i primi provini ecco che è arrivato il suo primo ruolo importante: quello di Marta in Mare Fuori 5. I giovani attori hanno 12 anni di differenza, lei 25 lui 37 anni, ma non è mai stato un problema ne per loro ne per le rispettive famiglie. Essendo un attore che molta più esperienza di lei, inoltre, è un valido aiuto e supporto e spesso le da consigli e pareri.