Christian, Chanel e Isabel, figli Totti e Ilary Blasi/ Come stanno dopo la separazione? “Abituati a…”

Christian, Chanel e Isabel, i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi: come stanno vivendo la separazione?

Nella vicenda della separazione dell’anno, quella di Francesco Totti e Ilary Blasi, ci sono tre protagonisti silenziosi ma altrettanto importanti: i loro tre figli. Christian, Chanel e Isabel sono loro malgrado protagonisti del gossip di questi mesi, spesso finiti sui settimanali di gossip proprio per le mosse dei loro famosi genitori. Quest’estate li ha infatti visti divisi tra le vacanze con Ilary prima, poi con papà Francesco a Sabaudia.

Christian, Chanel e Isabel Totti sono volati con mamma Ilary in Tanzania appena scoppiata la notizia della separazione da Francesco e lì hanno vissuto i primi giorni di questa estate caotica, difficile. Sono comunque riusciti a trovare momenti di serenità proprio grazie all’affetto dei genitori, comunque sempre presenti nella loro vita e quotidianità.

Totti: “I miei figli? Li adoro e mi adorano. Non voglio che soffrano”

Parole di grande affetto sono state spese nei confronti dei suoi figli da Francesco Totti anche nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere, durante la quale ha dichiarato: “I miei figli? Li adoro, e mi adorano. Il mese scorso me li sono portati tutti e tre a Sabaudia.” Ha quindi raccontato un po’ della loro quotidianità, spiegando come stanno affrontato questo momento complicato: “Cristian gioca a calcio: mezz’ala. Ha una grande passione, faceva su e giù tutti i giorni con Roma per allenarsi. Con le femmine mi sciolgo. Chanel ormai è un’adolescente, non è un’età facile, non voglio che soffra. – e ha concluso – Un po’ erano già abituati fin da piccoli a vedere mamma e papà uno per volta: eravamo entrambi molto impegnati con il lavoro, e i calciatori non hanno il week end libero… Isabel è ancora piccola, ma mi sa che ormai ha capito tutto.”

