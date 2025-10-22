Tutto su Christian, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne che discute con Isabella e Mario Lenti.

Tra i nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne c’è anche Christian, un signore sul quale, nelle scorse puntate, si era posato anche lo sguardo di Tina Cipollari che, incuriosita, aveva chiesto di avere più informazioni si di lui. Christian che, fino a quel momento non si era ancora presentato, approfittando dell’occasione, ha non solo soddisfatto la curiosità della bionda opinionista ma ha anche svelato qualche dettaglio in più del suo privato. Christian ha così svelato di essere un imprenditore.

In particolare, il cavaliere, nella provincia di Viterbo dove anche Tina ha le proprie origini, ha un agriturismo con un ristorante. Christian, inoltre, rispondendo ad ulteriore domande, ha svelato di guadagnare bene dal suo lavoro. Nessun dettaglio, invece, sulla vita privata e non si sa se abbia figli o sia mai stato sposato.

Christian e la lite a Uomini e Donne con Isabella e Mario Lenti

Christian non è mai stato al centro dello studio nel corso della stagione di Uomini e Donne ma nella puntata del 22 ottobre 2025 si scopre che il cavaliere stava uscendo con Isabella con cui, però, a quanto pare, la conoscenza non è andata nel migliore dei modi.

Mentre Isabella è al centro dello studio con Mario Lenti, cavaliere con cui è uscita, Christian interviene spiegando di aver capito il motivo per cui gli ha dato dell’immaturo facendo implicito riferimento alla sua scelta di uscire con Mario. Le parole di Christian, così, scatenano una discussione, anche abbastanza accesa, in studio.

