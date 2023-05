Christian Coletto (Pictet)/ “Robotica, ambiente e Cina: sfide finanziarie del futuro”

Christian Coletto, sales director di Pictet, è intervenuto durante il Salone del Risparmio 2023 che si è tenuto a Milano dal 16 ai 18 maggio. In un’intervista ha parlato del futuro delle strategie di investimento, specialmente dal punto di vista dell’attuale panorama finanziario globale, caratterizzato da alcune situazioni prima impensabili, come la deglobalizzazione e la ricerca della sostenibilità, ponendo anche l’accento sul ruolo della Cina post covid.

“Di fronte ai cambiamenti“, spiega chiaro e tondo Christian Coletto di Pictet, “bisogna adeguare la propria posizione, ma anche l’interpretazione degli investimenti“. La deglobalizzazione, spiega “comporta un grande investimento in tutto quello che è l’automazione e la robotizzazione“. Similmente, “il tema della sostenibilità è qualcosa che tocca tanti paesi, e tocca molto l’Europa che ha di fronte a sé una sfida energetica, e qui la parola sostenibilità è legata al tema energetico. Ultimo fattore, ovviamente, il tema della riapertura cinese“, nella quale il covid, “ha comportato un aumento del tasso di risparmio, tante risorse da spendere e da investire. Sulla Cina vediamo delle opportunità“, spiega Christian Coletto, “che vanno oltre al mercato domestico cinese, che tocca il tema del turismo asiatico, e tocca il tema della domanda di beni di lusso“.

Christian Coletto (Pictet): “L’incertezza si affronta con i megatrends”

Christian Coletto, andando oltre nella sua intervista, spiega che ora come ora, davanti a tutte quelle sfide “il tema dell’educazione finanziaria è attualissimo“, nonostante Pictet lo ponga al centro delle sue strategie da sempre. “Noi, in Italia, siamo grandi risparmiatori, ma spesso facciamo grande fatica a fare l’ultimo passo che dal risparmio ci possa portare all’investimento. Questo oggi comporta da parte nostra un impegno nello spiegare meglio le strategie, spiegare meglio il contesto, utilizzarlo con messaggi a volte anche più semplice e meno complessi“.

Per Pictet, spiega Christian Coletto, il futuro e il presente “è la parola megatrends, investimento tematico“. Sono stati loro, sostiene, “a creare il primo fondo d’investimento sull’acqua, ad approcciare il tema della sostenibilità ambientale o il tema della robotica“. Approccio immutato e “centrale per noi nelle scelte d’investimento e un modo ideale per affrontare il tema della complessità. Se lo scenario è complesso, non è affrontandolo di petto che si può risolvere l’incertezza, ma è cercare una certezza nel medio e lungo termine“. Questo, spiega Christian Coletto, significa puntare ai megatrends per Pictet: “alzare lo sguardo e guardare ai prossimi 3/5 anni, e lì le certezze son quelle che abbiamo visto prima, la robotica, il tema ambientale, il tema del consumo legato ai beni di lusso, il tema delle risorse, anche naturali“.











