Christian, come è morto il figlio di Dalila Di Lazzaro: la tragedia nel 1991. Il ragazzo è stato investito in motorino da un'auto fuggita via

Era il 1991 quando è venuto a mancare il figlio di Dalila Di Lazzaro, Christian, che lei aveva avuto quando aveva appena 15 anni. Una gravidanza da giovanissima per l’attrice, che ha cresciuto quel bambino con tutto il suo amore nonostante fosse appena una ragazzina.

Poi, nel 1991, la tragedia più grande, con la morte di Christian, che è stato investito da un’auto mentre rincasava in motorino, a Roma, sulla Cassia. Dalila aveva 37 anni quando il figlio è morto: un grande amore il loro, vista anche la differenza di età praticamente irrisoria.

Christian, come è morto il figlio di Dalila Di Lazzaro: “Non ho mai saputo chi lo abbia ucciso”

Aveva 22 anni il figlio di Dalila Di Lazzaro, Christian, quando è morto. “Era uno spettacolo di ragazzo. Adesso per fortuna c’è una normativa che chi investe va in prigione, ma prima non c’era tutto questo. Io non ho mai saputo neppure chi lo abbia investito, c’era di mezzo un’ambasciata. Purtroppo è venuta a mancare la mia vita.

Ancora adesso io soffro: tutti i giorni mi manda un segnale e io gli sorrido. È una grande mancanza, ma nella vita le cadute più rovinose ti danno il senso della vita. Se non provi il dolore non capisci quasi niente. La morte di mio figlio Christian mi ha insegnato tanto”.

“Avrei voluto adottare un bambino, ma non me l’hanno permesso. Non potevo sostituire il suo grande amore, ma potevo dare amore e vedere il suo volto in altri. Ma non mi hanno dato il permesso” ha rivelato Dalila Di Lazzaro.

L’attrice ha rivelato che dopo la grande sofferenza subita ha pensato anche di porre fine alla sua vita, ma ha trovato il sostegno e la vicinanza di persone che l’hanno mandata avanti. Ad aiutare Dalila è stata anche la fede, che l’ha mandata avanti in un momento di enorme dolore come quello della morte di Christian.

