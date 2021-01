Christian, compagno Dora Moroni/ Il ritorno dell’amore dopo 20 anni (Domenica Live)

Christian e Dora Moroni torneranno oggi ospiti negli studi televisivi di Domenica Live. L’ultima volta fu a febbraio del 2017, quasi esattamente quattro anni fa, quando i due annunciarono di essere tornati assieme. Una coppia che ha toccato i punti più alti e nel contempo quelli più bassi, passando dall’amore incondizionato fino all’odio, ma che ora sembra aver trovato la sua stabilità. «Ci siamo odiati, ma ora è di nuovo amore», avevano dichiarato parlando con Barbara D’Urso e oggi il discorso verrà approfondito, con sicuramente dei dettagli in più.

Christian e Dora Moroni si erano sposati nel 1986, e l’anno successivo avevano avuto un figlio. Un matrimonio durato undici anni fino a che, nel 1997, i due si erano detti addio e in maniera tutt’altro che semplice: il divorzio giunse infatti dopo anni complicati, e il figlio Alfredo, visto quanto accaduto, decise di lasciare l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti, dove vivo tutt’oggi. Ma evidentemente l’amore fra i due non è mai svanito definitivamente, e dopo circa 20 anni, messe da parte tutte le precedenti incomprensioni, sono tornati assieme.

CHRISTIAN, COMPAGNO DORA MORONI: “E’ UNA FORMA DIVERSA DI AMORE”

“E’ una forma diversa di amore – aveva raccontato Christian (vero nome, Gaetano Cristiano Rossi) ai microfoni di Nuovo nel 2017 – è un rapporto dove non c’è sesso, ma in cui ci sentiamo di nuovo molto uniti. Abbiamo fatto un figlio, Alfredo, e lui ci terrà vicini per sempre”. I due si erano conosciuti nel 1985 durante un’ospitata del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, e fu una sorta di colpo di fulmine visto che l’anno dopo si sposarono e andarono a vivere a Milano. Un matrimonio che si chiuse due anni dopo il brano “Chi siamo noi”, inciso nel 1995 e quasi come una sorta di segno premonitore. Dora Moroni e Christian, come detto sopra, si confideranno questa sera con Barbara D’Urso, ed è molto probabile che i due ripercorrano le proprie vite, a cominciare dal tragico incidente del 1978 della valletta, fino al tentativo di suicidio del cantante siciliano.



