Christian Daprà commosso a Verissimo: "Non riesco a pensare ad altro, il giorno dei funerali non ero in me"

Christian Daprà, figlio di Valerio, è intervenuto nel salotto di Verissimo di Canale Cinque per parlare della scomparsa del padre, venuto a mancare nella strage di Castel d’Azzano: “Sono riuscito a incontrare alcuni figli dei carabinieri scomparsi, ci sono stati dei lunghi abbracci tra di noi, i gesti fanno più di mille parole e quella situazione era l’esempio per eccellenza. Mio papà ha dedicato la vita al servizio. Ci ho messo un po’ a digerire tutto questo, sarà difficile capire che non ci sarà più nessuno che mi darà l’appoggio che mi dava lui. Ci ho messo tanto ad accettare e capire bene quello che mi è stato detto, sono rimasto incredulo per parecchio tempo, pensavo che non era vero, che non può essere.

Ho sentito papà l’ultima volta il nove ottobre, gli ho fatto gli auguri, ci siamo scambiati qualche scherzetto e ci stavamo organizzando per vederci sotto le festività di Natale. Lui ha sempre svolto cariche rischiose anche all’estero, sui dettagli di alcune operazioni era riservato, ho saputo tante cose da mia madre o dai colleghi, mi portava in caserma per farmi conoscere ai colleghi. Era solare, scherzoso e giocoso, raccontava qualche dettaglio”.

Christian Daprà sul padre Valerio: “Ho confusione in testa, penso ai ricordi belli”

Sempre nel salotto di Verissimo, Christian ha ricordato il padre tirando fuori dallo scatolone della vita alcuni ricordi: “A volte mi spiegava che aveva un certo modo di vedere le cose, era un uomo molto umano con il suo atteggiamento, dava molta importanza a correggermi se sbagliavo, non tanto per punirmi ma per farmi distinguere le situazioni. E’ difficile dire quello che ho provato, sinceramente mi sento una nave in tempesta adesso, ho una confusione totale in testa, sono poco lucido sui dettagli e sui fatti, sto cercando di non pensare a niente che non siano le cose belle che ho vissuto con lui.

Gli organi competenti se ne stanno occupando e ho fiducia in tutto questo. Non so quanto sia giusto dare una mia opinione ora, sarei troppo di parte, sicuramente è una morte ingiusta, allo stato attuale provo tristezza, rabbia e confusione. Ora voglio pensare ai ricordi belli, mia mamma mi sta sostenendo molto, mi sprona ad essere forte, se mio padre è ciò che ho perso mia madre è l’altra metà adesso. Perdono? Non lo so, non so dare giudizi, non riesco a pensare ad altro che non sia mio padre. Vorrei che fosse ricordato per la consapevolezza nel suo lavoro, aveva posticipato anche la pensione”.