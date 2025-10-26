Chi è Christian Daprà, figlio del maresciallo Valerio morto nella strage di Castel d'Azzano: il ricordo del padre dopo i funerali di stato

Tra i protagonisti della puntata di oggi, domenica 26 ottobre 2025, di Verissimo, Christian Daprà è il figlio 26enne del maresciallo dei Carabinieri Valerio, morto tragicamente in quella rinominata “strage di Castel d’Azzano” che si è verificata lo scorso 14 ottobre e che ha aperto un profondo squarcio di dolore nel cuore di una comunità e dell’intera nazione, ben testimoniato dalle tantissime presenze ai funerali di stato indetti per i tre militari: proprio Christian Daprà è stato tra le persone che hanno scelto di parlare sull’altare della basilica padovana, ricordando la figura del padre oltre alla divisa.

Figli Sal da Vinci, chi sono Francesco e Annachiara/ La meningite del primogenito: "Eravamo disperati..."

Prima di arrivare a Christian Daprà, vale la pena ricordare brevemente – e in tal senso potete recuperare l’articolo che abbiamo dedicato all’argomento – cos’è successo il 14 ottobre a Castel d’Azzano: l’operazione doveva essere lo sgombro di un casolare di proprietà dei fratelli Ramponi, ma non appena i militari – accompagnati da una 30ina di colleghi – sono riusciti a forzare l’ingresso l’immobile è esploso a causa degli elevati livelli di gas rilasciato nell’aria dai fratelli per evitare lo sfratto.

Walter Ricci, ex compagno di Arisa/ "Incomprensioni superate", dalla rottura al possibile ritorno di fiamma?

Oltre al maresciallo Valerio – padre di Christian Daprà – nella strage sono morti anche i colleghi Marco Piffari e Davide Bernardello, con altri 25 tra carabinieri, poliziotti e vigili del fuoco che sono rimasti feriti; mentre poche ore dopo la tragedia gli inquirenti sono riusciti a individuare e trarre in arresto tutti e tre i fratelli Ramponi, ora accusati del reato di strage colposa e premeditata verso un processo che potrebbe costargli – e quasi certamente lo farà – l’ergastolo.

Christian Daprà ricorda il padre Valerio: “Un uomo caloroso e scherzoso che mi ha lasciato un’eredità morale importantissima”

Al di là della tragedia, qui vogliamo soffermarci – però – proprio su Christian Daprà, partendo dalla precisazione che (di fatto) sul suo conto non sappiamo praticamente nulla: certo è che ha 26 anni e che – ha rivelato in un intervista al Corriere della Sera – lavora come programmatore; figlio del maresciallo Valerio e della sua prima moglie, ma cresciuto – pur con l’ovvia distanza legata al delicato lavoro per l’Arma – senza che il padre gli facesse mai mancare nulla.

Denise Pipitone scomparsa 21 anni fa: cos'è successo/ Come potrebbe essere oggi: nuova "age progression"

Proprio al Corriere, Christian Daprà ha raccontato che il padre è sempre stato presente nella sua vita, mettendo sempre e comunque la famiglia al primo posto quando non era costretto a spostarsi per lavoro: un uomo – ha raccontato – “caloroso (..) e scherzoso“, severo il giusto per aiutarlo “a crescere” e a distinguere “ciò che è giusto [da] ciò che è sbagliato” e che gli ha lasciato un’eredità morale e umana che ora promette di “portare avanti” fino alla fine, sognando di diventare “l’uomo che lui voleva che io fossi”.