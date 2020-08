Christian De Sica “Boldi è mio figlio nel film di Natale”/ “Sul set in mutande e..”

Christian De Sica e Massimo Boldi saranno i protagonisti del nuovo cinepanettone dal titolo “Un Natale su Marte” con la regia di Neri Parenti. Il film uscirà a Natale o a gennaio 2021 e vedrà De Sica interpretare il padre di Massimo Boldi come racconta il figlio di Vittorio De Sica ai microfoni de Il Messaggero del 12 agosto 2020. “Boldi è mio figlio. Il pargolo viene risucchiato in un buco nero e poi ci torna indietro con le fattezze di Massimo Boldi“, racconta De Sica che svela quanto sia difficile girare un film ai tempi del Covid 19. “Ogni giovedì faccio il tampone e le maestranze devono fare il sierologico. Tutto rallentato. Si fa una scena e c’è la disinfestazione di un ambiente”, racconta De Sica. Una situazione surreale che, tuttavia, gli addetti ai lavori accettano per poter ripartire. Sul set, in ogni caso, si respira comunque un’aria serena anche se il caldo costringe Boldi a presentarsi “in mutande e canotta perchè ci sono 40 gradi”, aggiunge.

CHRISTIAN DE SICA: “E’ UN’ESTATE STRANA”

L’estate 2020 è un’estate diversa e particolare per tutti e lo conferma anche Christian De Sica. “E’ un’estate strana, tutti con la mascherina. Io uso quella chirurgica. Quando voglio fare il fico metto quella nera glamour, ma poi comincio a grondare sudore. E’ un’estate assurda, indimenticabile”, racconta De Sica che ricorda le splendidi estati che trascorreva con papà Vittorio quando portava la famiglia a Saint Vincent, Montecarlo o Sanremo e le prime estati trascorse con la moglie Silvia. E sul futuro, l’attore che il 5 gennaio 2021 spegnerà 70 candeline, confessa di non essere ancora stanco del proprio lavoro. “Spero di poter fare ancora questo mestiere altrimenti aprirò una scuola di recitazione. Ma comica, non drammatica”, conclude.



