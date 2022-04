Christian De Sica: “Credo nel Papa, non nella Chiesa”/ “Guardava i film di mio padre”

Christian De Sica ha parlato del suo rapporto con la Fede e con la Chiesa nel corso del suo intervento nella trasmissione televisiva di Rai Due “Ti Sento”, condotta da Pierluigi Diaco. L’attore ha in particolare rivelato un retroscena che lo lega a Papa Francesco e di cui nessuno prima di oggi era a conoscenza. Christian De Sica ha inizialmente asserito di credere in Dio e non nella Chiesa, con Diaco che lo ha invitato a precisare meglio questa pillola concettuale.

Allora, Christian De Sica ha specificato: “Io credo ad esempio in questo Papa, in Papa Francesco, che ho avuto la fortuna di conoscere. Mesi fa ha fatto un’intervista in televisione con Fazio e ha citato un film di mio padre, ‘Miracolo a Milano’. Allora, insieme a Mariarosa, avevo scritto una letterina ringraziandolo e l’abbiamo data al signore che aveva messo d’accordo Fazio col Vaticano. Mi è arrivata una lettera autografa del Papa, lunghissima, dove mi ringraziava, mi benediceva e diceva che suo padre gli faceva sempre vedere i film di mio padre”.

CHRISTIAN DE SICA: “MI SONO RIAVVICINATO ALLA CHIESA GRAZIE A PAPA FRANCESCO”

Nel prosieguo della sua chiacchierata con Pierluigi Diaco, Christian De Sica ha evidenziato di non avere voluto rendere subito pubblico l’accaduto che ha visto Papa Francesco co-protagonista insieme a lui: “Non ho pubblicato la storia su Instagram, la dico adesso qui in televisione perché è uscito il discorso connesso alla Chiesa”.

Un’emozione, insomma, che Christian De Sica aveva preferito tenere per sé, custodendola nel suo privato. Adesso che è emersa in tutta la sua meravigliosa pienezza, l’attore di tanti cinepanettoni (e non solo), ha voluto ammettere candidamente che l’incontro con il pontefice gli ha cambiato la vita: “Quando ho conosciuto questo Papa mi sono riavvicinato alla Chiesa. Quando è uscito la prima volta in piazza del Vaticano ha detto ‘buonasera’, come una persona qualsiasi”.

