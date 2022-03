Christian De Sica/ “De Laurentiis comprò il Napoli con l’incasso di Natale sul Nilo”

Tanti gli aneddoti di una carriera ricca di successi, tra rivelazioni e sorprese. Christian De Sica ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Fatto Quotidiano e i passaggi più interessanti sono quelli dedicati al lungo sodalizio con il produttore Aurelio de Laurentiis. Una collaborazione che costrinse l’attore a dedicarsi unicamente alle commedie, nonostante la sua voglia di cimentarsi in generi diversi, a partire dal dramma…

Christian De Sica/ “Jerry Calà tra gli attori più buoni, Bud Spencer lo conoscevo…”

“Purtroppo in questo Paese quando interpreti una volta il cowboy, poi tutta la vita avrai quella maschera, e così con me; con De Laurentiis firmavo contratti magari di cinque film, e di questi cinque solo tre dovevano essere “panettoni””, ha raccontato Christian De Sica. Il figlio d’arte ha poi evidenziato: “Finito il terzo arrivava Aurelio accompagnato da un interrogativo retorico: ‘Perché vuoi girarne uno drammatico? Non incassiamo una lira’; e poi mi faceva un po’ terra bruciata con gli altri”. E fu grazie a una commedia che ADL decise di acquistare il Napoli: i film, infatti, “sbancavano ai botteghini. Natale sul Nilo ha incassato 45 milioni di euro. De Laurentiis ci si è comprato il Napoli”.

Vittorio e Maria Mercader, genitori Christian De Sica/ Il legame con le spie URSS

CHRISTIAN DE SICA A TUTTO TONDO

Christian De Sica ha annunciato che il tandem con Massimo Boldi sta per tornare, i due infatti stanno pensando di rientrare da protagonisti con un nuovo film il prossimo anno. Attore ma non solo, l’artista capitolino ha ripercorso le sue esperienze da regista, a partire da Uomini Uomini Uomini, un lungometraggio su un gruppo di amici omosessuali: “Con De Laurentiis che aveva paura, e invece ha incassato bene e ha girato il mondo. Una volta ho chiesto a un attore: “Sei mai stato con un uomo?”. E lui: “Sì, ed è stato insipido e doloroso””. Una carriera ricca di successo, dicevamo: “Francesco Nuti mi ripeteva sempre: “reggere il successo non è facile”. Anche mio cognato Carlo Verdone, dopo l’exploit con “Un sacco bello”, entrò in crisi”. Una battuta, infine, sull’attrice più sexy con la quale ha lavorato: “Ornella Muti: ha quello sguardo che a noi uomini piace. Qual è? Tra la mamma e la tipa mooolto sveglia. Ed è pazzesco..”.

LEGGI ANCHE:

Silvia Verdone, Brando, Maria Rosa, moglie figli Christian De Sica/ Carlo Verdone non voleva!

© RIPRODUZIONE RISERVATA