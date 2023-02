Christian De Sica diventa nonno, è nata la figlia di Maria Rosa/ “E’ arrivata Bianca, la mia nipotina”

Christian De Sica diventa nonno: il dolce messaggio per la nipotina

Christian De Sica sta vivendo una delle gioia più grandi, quella di essere nonno: è nata la piccola Giulia! La bambina è il frutto dell’amore tra la secondogenita dell’attore, Maria Rosa e il compagno Francesco. L’attore ha annunciato il lieto evento sui social, condividendo la sua felicità con i fan e gli amici.

“E’ arrivata Bianca, la mia nipotina. W Mari e Francesco” ha scritto sui social Christian De Sica, ricevendo gli auguri di tantissime celebrità. Da Mara Venier a Jerry Calà, molti hanno avuto un pensiero per l’attore e la sua grande emozione. Non è neanche mancato il calore e l’affetto dei fan che hanno riempito il post di “like” e commenti positivi. Insomma, il re dei cinepanettoni ha realizzato uno dei suoi più grandi desideri ed è molto felice.

Christian De Sica a Domenica in: “Sarò un bravo nonno”

Christian De Sica è stato ospite di Mara Venier a Domenica in, e ha rivelato la gioia di diventare nonno. L’attore ha dichiarato: “Mia figlia Maria Rosa De Sica sta per rendermi nonno e sono molto emozionato! Sono bravissimo con i bambini e sarò sicuramente bravo anche con mia nipote Bianca! Sono sicuro che sarò meglio con mia nipote che con i miei figli”.

De Sica ricorda, poi, il padre Vittorio: “Mio papà è morto quando avevo solo 23 anni, l’ho perso troppo presto. Mi avrebbe potuto dare tanti consigli e togliere tante paure, invece non ha fatto in tempo! Ci sono stati momenti nella mia vita in cui avrei voluto averlo vicino, soprattutto quando dietro le quinte avevo il terrore di entrare in scena. I nostri Natali erano pazzeschi: io ero figlio dell’amante di mio padre, ma lui aveva anche un’altra famiglia e quindi celebrava due Natali. Dormiva tre giorni dalla moglie e tre giorni dall’amante!”.











