Christian De Sica e Alessandro Siani/ “Siamo matti uguali. La Leotta una rivelazione”

Christian De Sica e Alessandro Siani ospiti speciali in questa puntata domenicale di Da Noi a Ruota libera. I due attori si raccontano, dopo aver girato insieme Chi ha incastrato Babbo Natale, commedia natalizia attualmente nelle sale italiane. La Fialdini chiede ad entrambi di rivelare una dote dell’altro. Parte De Sica: “Lui è matto, pazzo come me. Non ha freni e mi piace tantissimo. La sua pazzia non è mai improvvisata, un vero professionista”.

“La sua non è una pazzia normale, siamo la stessa persona”, dice invece Siani. “De Sica è generoso e umile, ti insegna senza ostentare. Passa dal comico al drammatico, dà consigli a tutti sul set. Nel mio primo film, Natale a New York, mi dava dei consigli sotto voce. E così fa ancora oggi, come con Diletta Leotta”.

Christian De Sica su Diletta Leotta: “E’ stata una rivelazione”

“Diletta Leotta è stata una rivelazione. Credetemi: bravissima”, ribadisce convinto Christian De Sica. Nell’ospitata da Francesca Fialdini, si parla però di tanti altri attori italiani che hanno lasciato il segno, tra cui Massimo Troisi e Gigi Proietti. “Troisi è il comico dei sentimenti, ti faceva emozionare e sorridere. E’ stato strepitoso”, afferma Siani. “Gigi Proietti l’ho conosciuto bene, una persona di una semplicità e modestia tipica dei grandi”, aggiunge Christian De Sica.

