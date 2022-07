Christian De Sica/ “Ho conosciuto mio padre Vittorio che era già vecchio”

E’ uno dei figli d’arte più amati d’Italia, in grado di intraprendere un percorso artistico senza risentire della pesante eredità. Parliamo di Christian De Sica, figlio del maestro Vittorio, tra i padri del neorealismo italiano e esponente di spicco della commedia all’italiana. Il 71enne ha scritto pagine importanti della comicità italiana, spesso al fianco di Massimo Boldi, diventando il re del cinepanettone.

Tanta gavetta, iniziata addirittura in Venezuela, dove ha lavorato in albergo prima di muovere i primi passi da artista. Rientrato in Italia, Christian De Sica ha iniziato a girare i primi film, guadagnando sempre più spazio grazie alle sue grandi qualità. La consacrazione è arrivata negli anni Ottanta, grazie al fortunato sodalizio con i fratelli Vanzina. Da “Vacanze in America” a “I pompieri”, passando per “Grandi magazzini” e “Fratelli d’Italia”: l’attore ha raggiunto la fama e l’amore del grande pubblico, e alcune sue frasi sono rimaste nell’immaginario collettivo.

CHRISTIAN DE SICA E IL RAPPORTO CON PAPÀ VITTORIO

Vittorio è stato un padre ingombrante per Christian De Sica, sia per quanto riguarda il lato artistico, sia per quanto riguarda il lato familiare. Il maestro del neorealismo italiano, infatti, ha avuto una famiglia allargata, con due mogli e tre figli avuti da due donne diverse. Nel corso degli anni, l’attore ha ricordato con affetto il legame con il padre, sottolineando di averlo conosciuto davvero quando aveva i capelli bianchi: “Quando mio fratello e io eravamo piccoli non giocava con noi, non ci portava sulle giostre o al lunapark, semmai ci faceva recitare, a casa, in scenette davanti agli amici”, ha dichiarato in una recente intervista. Christian De Sica ha ricordato la grande severità del padre Vittorio: “Teneva molto alla nostra educazione: a tavola non si dicevano parolacce, ma non faceva sentire il suo peso di artista internazionale. Mi sono reso conto della sua importanza al funerale: una marea di gente al Verano che gli rese omaggio e alla fine un lungo applauso. Anche da morto faceva spettacolo”.

