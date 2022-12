Christian De Sica: “Ho perso mio padre Vittorio troppo presto”/ “Sarò un bravo nonno”

Christian De Sica è intervenuto in qualità di ospite a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di Natale, domenica 25 dicembre 2022. Ricordando il padre Vittorio De Sica, Christian ha asserito: “Mio papà è morto quando avevo solo 23 anni, l’ho perso troppo presto. Mi avrebbe potuto dare tanti consigli e togliere tante paure, invece non ha fatto in tempo! Ci sono stati momenti nella mia vita in cui avrei voluto averlo vicino, soprattutto quando dietro le quinte avevo il terrore di entrare in scena. I nostri Natali erano pazzeschi: io ero figlio dell’amante di mio padre, ma lui aveva anche un’altra famiglia e quindi celebrava due Natali. Dormiva tre giorni dalla moglie e tre giorni dall’amante!”.

CHRISTIAN DE SICA: “MIA MOGLIE SALVA I CANI DALLA STRADA”

Nel prosieguo di “Domenica In”, Christian De Sica ha rivelato che sua moglie Silvia “è una canara, salva i cani dalla strada. Ne abbiamo nove in casa, dormo con cinque di loro in testa!”. Tuttavia, una grande gioia sta per palesarsi nella sua vita: “Mia figlia Maria Rosa De Sica sta per rendermi nonno e sono molto emozionato! Sono bravissimo con i bambini e sarò sicuramente bravo anche con mia nipote Bianca! Sono sicuro che sarò meglio con mia nipote che con i miei figli”.

