Christian De Sica / “In Vacanza su Marte” con Boldi, fan in delirio sui social

Niente cinema per Christian De Sica a causa dell’emergenza sanitaria che ha paralizzato anche il settore dello spettacolo. L’attore torna però su tutte le piattaforme digitali in compagnia di Massimo Boldi, con il film “In Vacanza su Marte”. Il nuovo cinepanettone ha mandato in tilt i social della ritrovata coppia, che promette di regalare un po’ di leggerezza in queste tormentate festività natalizie. Il film, del quale sono già stati ampiamente diffusi trailer e locandina, sarà disponibile a noleggio a partire dal prossimo 13 dicembre. Oggi domenica 6 dicembre, negli studi di Domenica In, Christian De Sica si racconta a Mara Venier, a cui svela qualche anticipazione sul film e fa il punto della situazione sugli ultimi mesi. Nel cast del nuovo film con Boldi figurano anche Paola Minaccioni, Denise Tantucci, Fiammetta Cicogna, Francesco Bruni, Lucia Mascino, Herbert Ballerina, Alessandro Bisegne e la mitica Milena Vukotic.

Christian De Sica, l’affetto dei fan la vittoria più grande

Christian De Sica a Domenica In per raccontare il suo favoloso rapporto coi fan, i quali aspettano trepidanti l’uscita del nuovo film. Anche se non potranno gustarselo al cinema, come vorrebbe la tradizione, l’attesa è alta. Sui social sono centinaia i commenti ricevuti dall’attore, non appena ha condiviso coi follower la locandina di “In vacanza su Marte”. In molti gioiscono per la sintonia ritrovata con il compagno di sempre Massimo Boldi, con cui per alcuni anni aveva interrotto ogni rapporto lavorativo. Ma il vero cinepanettone, secondo il pubblico, non sarebbe tale senza la presenza di entrambi gli attori. Così Neri Parenti li ha nuovamente coinvolti in un film che come suggerisce il titolo è ambientato su Marte, nel 2030. Sarà una commedia basata sugli equivoci e i malintesi, ma sulla trama sarà lo stesso Christian De Sica a dire qualcosa in più oggi dalla Venier.



