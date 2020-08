Christian De Sica/ “Mi manca mio padre, lui non voleva che facessi l’attore”

Ai microfoni di “C’è Tempo per…”, in collegamento video direttamente dal set del nuovo filma “Natale su Marte”, è intervenuto Christian De Sica. L’attore ha rivelato di avere un sogno nel cassetto: girare il film “La porta del cielo”, incentrato sulla storia d’amore tra suo padre e sua madre, che conterrebbe l’aneddoto del salvataggio di 300 ebrei da parte di Vittorio De Sica (“Spero che prima o poi me lo facciano fare, anche soltanto in qualità di regista”). A proposito del papà, Christian ha asserito: “Ho sempre visto mio padre con i capelli bianchi, perché mi aveva avuto a cinquant’anni. Quando gli dissi che volevo fare questo mestiere, lui non la prese benissimo, voleva che facessi l’università. L’ho perso quando avevo 23 anni, mi manca tanto e avrei potuto imparare molto di più da lui”. In merito al cinepanettone con Massimo Boldi, De Sica ha rivelato che si tratta di un ritorno alle origini, in quanto il lungometraggio sarà “molto divertente e molto spinto, girato fra Roma e Cinecittà”.

CHRISTIAN DE SICA: FILM SU ALBERTO SORDI?

In merito alla possibilità di fare un film su Alberto Sordi, Christian De Sica ha dichiarato: “Non è così, io chiesi a Sordi perché non volesse realizzare una pellicola sulla sua esistenza, ma lui mi disse che era grigia e poco interessante. Per me era mio zio, veniva spessissimo a casa e ogni volta che arrivava per me era una festa”. L’attore ha poi annunciato che suo figlio Brando sta facendo pubblicità e sta per debuttare al cinema con un film horror: “È veramente molto bravo, mi dice sempre che siamo come le pasticcerie, che lavorano da generazioni sotto lo stesso nome”. Stasera sarà la notte di San Lorenzo e Christian De Sica ha rivelato: “Ogni volta che apro la finestra ringrazio Gesù per essere stato così fortunato e a fine carriera ho il sogno di aprire una scuola di recitazione per fare il maestro e insegnare ai giovani ciò che ho imparato in tutti questi anni”.



