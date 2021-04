Christian De Sica/ Show in famiglia con la figlia e Verdone (Una serata tra amici)

È Christian De Sica il protagonista dello show ‘a conduzione familiare’ Una serata tra amici, in onda oggi in prima serata su Rai1 con la prima puntata di una serie per ora indefinita. Sul palco, l’attore porterà anche la figlia Maria Rosa e il ‘cognato’ (che non tutti conoscono come tale) Carlo Verdone, dal momento che lui ha sposato sua sorella Silvia. Da qui la loro affinità anche ‘umana’ (oltre che artistica) che lo stesso De Sica riconosce e sintetizza in queste parole: “Sono circondato da persone con cui ho percorso un lungo cammino: a partire dal mio pianista Riccardo Biseo, grande jazzista”. E poi ancora Enrico Vaime (o meglio, il suo ricordo) e Pino Strabioli, già complice di De Sica nell’ambito della sua scorsa tournée teatrale. In realtà, rispetto a quest’ultima, gli spettacoli saranno un po’ diversi: “L’ho un po’ cambiato”, precisa l’attore in un’intervista di martedì a Tv Sorrisi e Canzoni, parlando sempre del suo progetto condiviso con altri grandi del panorama dell’intrattenimento italiano. “Ho invitato Carlo Verdone, che prima ancora di essere mio cognato è mio amico da sempre, e mia figlia Maria Rosa per cantare insieme la nostra canzone”.

Christian De Sica protagonista del nuovo show di Rai1 insieme alla figlia Maria Rosa

Per inciso, Maria Rosa non è una cantante, ma una stilista. Eppure, l’idea del duetto con Christian De Sica è partita proprio da lei: “Ha studiato design di moda, ora fa la stilista e la costumista ma le è sempre piaciuto cantare. A 4 anni era nel coro dell’asilo, poi è cresciuta e io le dicevo: ‘Hai una bella voce, sei brava ma è difficile riuscire in questa strada’”. Forse, come padre, non è stato molto incoraggiante, anche se non al punto di farle abbandonare quest’hobby. Al contrario, Maria Rosa ha sempre continuato a coltivarlo. “Stavolta mi ha proposto: ‘Facciamo una canzone insieme?’. E io ne sono stato felice”.

Christian De Sica: “Ecco che sensazioni ho sul palco”

Anche per lei condividere questo momento con papà è stato molto importante: “La passione per il canto me l’ha trasmessa lui quando ero bambina”, ricorda. Per inciso, i due si esibiranno sulle note di I’m in the Mood for Love di Julie London. “È la canzone della mia vita”, specifica il padre, “quella che ascoltiamo sempre tutti insieme ai miei compleanni”. E quella su Rai1 sarà proprio una grande festa: alla domanda se sia emozionato, Christian De Sica risponde di sì: “Ma quando entro in scena e mi gridano ‘Bella Chri…!’ tutto diventa facile: il teatro è il mio habitat naturale”. Prosegue: “Il palcoscenico mi anestetizza, mi fa vivere in un’altra dimensione”. E si vede.

