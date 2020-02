Christian De Sica/ “Verdone mi diede del putt*niere” (Le parole della settimana)

Christian De Sica oggi, sabato 22 febbraio 2020, sarà ospite de Le parole della settimana, programma condotto da Massimo Gramellini in onda dalle 20.20 su Rai 3. L’attore, figlio d’arte, è tra i protagonisti de La mia banda suona il pop, nuovo film di Fausto Brizzi in sala da due giorni: il 69enne di Roma parlerà del lungometraggio che lo vede affiancato da Paolo Rossi, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro e Diego Abatantuono, ma non solo. E De Sica ha grande considerazione di questa pellicola, soprattutto se comparata a due recenti successi al botteghino: «Ho visto il film Checco Zalone di recente, l’ho trovato davvero carino ma non ho riso mai. La stessa cosa vale per Aldo, Giovanni e Giacomo: hanno fatto un melò che però non è la stessa cosa di un film comico. Muccino l’ho visto ed è bello, ma anche lì non si ride mai. Il nostro film è l’unico che faccia davvero ridere», le sue parole in conferenza stampa per presentare La mia banda suona il pop.

CHRISTIAN DE SICA A LE PAROLE DELLA SETTIMANA

Molto attivo nella campagna del film prodotto da Medusa, Christian De Sica ha raccontato un aneddoto divertente sul suo rapporto con Carlo Verdone in una intervista ai microfoni di Rai Radio 2. Come sappiamo, De Sica e Verdone sono cognati (il primo è sposato con la sorella del secondo) ma l’inizio del rapporto è stato tutt’altro che facile: «Una volta mi sono scontrato con lui davanti a casa mia. Lui dice che m’ha menato, invece ci siamo solo strattonati. Lui ce l’aveva con me perché uscivo con sua sorella». Christian De Sica ha poi aggiunto: «”Tu sei un putt*niere, esci con mia sorella che ha la coda di cavallo, è piccola”, mi diceva». Ma nessuna rissa sul set: «Erano fatti familiari, nulla di professionale in ballo: sul set io seguo la regola di Alberto Sordi, bacia e abbraccia tutti, pure se ti stanno sulle palle!».

